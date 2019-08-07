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"Karar vermek kolay oldu"

- Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz:- "Kendimi geliştirmek için değişime ihtiyacım vardı. Elime geçen bu şansı değerlendirmek istedim"- "Vodafone Park'ta sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım iyi bir sezon geçiririz"

07 Ağustos 2019 Çarşamba 22:53
"Karar vermek kolay oldu"


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünün İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Villarreal'den kadrosuna kattığı Victor Ruiz, siyah-beyazlılara transfer olma kararını almakta zorlanmadığını söyledi.

Siyah-beyazlılarla 2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalayan 30 yaşındaki stoper, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Villarreal'de çok güzel 5 sezon geçirdiğini belirten Ruiz, "Kendimi geliştirmek için değişime ihtiyacım vardı. Elime geçen bu şansı değerlendirmek istedim. Beşiktaş, Avrupa'da tanınan bir kulüp. Teklifi kabul etmek çok da zor değil. Geçmişte Beşiktaş'ta oynayan İspanyol oyuncular vardı. Şu anda da burada forma giyen futbolcularla konuştum ve fikir alışverişi yaptım. Karar vermek kolay oldu." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı futbol takımının iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park hakkında da görüşlerini aktaran Victor Ruiz, "Görüntüleri izledim. İyi bir ambiyans olduğunu biliyorum. Vodafone Park'ta sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım iyi bir sezon geçiririz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 22:53
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
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