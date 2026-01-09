  • İSTANBUL
14 kişinin yaralandığı kazada faciadan dönüldü
DHA

14 kişinin yaralandığı kazada faciadan dönüldü

Hatay'da TIR'ın karşı şeride geçerek servis minibüsüne çarptığı ve 14 kişinin yaralandığı kaza, araç içi kamerasına yansıdı.

Foto - 14 kişinin yaralandığı kazada faciadan dönüldü

Kaza, 7 Ocak'ta akşam saatlerinde İskenderun-Hatay kara yolunda meydana geldi.

Foto - 14 kişinin yaralandığı kazada faciadan dönüldü

Sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, karşı şeride geçerek servis minibüsü ile çarpıştı. Savrulan minibüs, yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarparak devrildi.

Foto - 14 kişinin yaralandığı kazada faciadan dönüldü

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsten çıkarılan 14 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Foto - 14 kişinin yaralandığı kazada faciadan dönüldü

Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Foto - 14 kişinin yaralandığı kazada faciadan dönüldü

Öte yandan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Foto - 14 kişinin yaralandığı kazada faciadan dönüldü

Servis minibüsünün araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde; kontrolden çıkan TIR'ın refüjü aşıp, karşı şeride geçtikten sonra minibüse çarptığı anlar yer aldı.

