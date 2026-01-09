  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Rusya'nın Suriye planına İsrail engeli! Moskova'nın güney hamlesi Tel Aviv'e takıldı!

Halep’te terör devri resmen kapandı! Suriye ordusu şehrin tamamında kontrolü ele geçirdi!

Özgür Özel’in o sözlerine İmamoğlu’ndan reddiye

Halep’te teröre kaçış bileti! Suriye ordusu mühlet verdi: Saat 09.00’a kadar şehri terk edin!

9 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi

9 Ocak 2023: Yahya Baş (Belediye Başkanı, Milletvekili)

Trump’tan dünyayı sarsan çıkış: "Uluslararası hukuka ihtiyacım yok, tek sınırım kendi aklım!"

Almanya Başbakanı Merz’den "ekonomik kriz" itirafı: "Tablo endişe verici, reform şart!"

Suriye ordusu Halep’te ilerliyor: Eşrefiye Mahallesi’nde kontrol sağlandı!

Küstahlıkta sınır tanımıyor: Kovboy Trump dünyayı tehdit yağmuruna tuttu!
Gündem Dev çığ yolu kapattı, ulaşım tamamen kesildi!
Gündem

Dev çığ yolu kapattı, ulaşım tamamen kesildi!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dev çığ yolu kapattı, ulaşım tamamen kesildi!

Tunceli-Ovacık kara yolunda sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı, korkulanı beraberinde getirdi.

TUNCELİ’de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte, Ovacık kara yolunda çığ meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıda bulunduğu Tunceli’de, sabah erken saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ovacık kara yolunun 45’inci kilometresindeki Yoncalı mevkisinde ise kara yoluna çığ düştü. Çığ araç geçmediği sırada düştü, karla kaplanan yol ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kar temizleme ve yol açma çalışması yapıp kısa sürede yeniden yolu trafiğe açtı.

Yetkililer, bölgede kar yağışının devam ettiğini belirterek, sürücüleri dikkatli davranılması ve özellikle yüksek kesimlerde çığ riskine karşı tedbirli olunması konusunda uyardı. (DHA)

Yoğun kar yağışı! İstanbul yönüne giden ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor
Yoğun kar yağışı! İstanbul yönüne giden ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Dünya

Yoğun kar yağışı! İstanbul yönüne giden ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Kar yağışını sanata ve mutluluğa dönüştürdüler: Çocuklar istedi baba, kardan ‘Kız Kulesi’yaptı
Kar yağışını sanata ve mutluluğa dönüştürdüler: Çocuklar istedi baba, kardan ‘Kız Kulesi’yaptı

Yaşam

Kar yağışını sanata ve mutluluğa dönüştürdüler: Çocuklar istedi baba, kardan ‘Kız Kulesi’yaptı

Kar yağışı etkisini sürdürüyor! İşte yarın okulların tatil olduğu iller
Kar yağışı etkisini sürdürüyor! İşte yarın okulların tatil olduğu iller

Eğitim

Kar yağışı etkisini sürdürüyor! İşte yarın okulların tatil olduğu iller

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23