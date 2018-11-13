Karar verildi: Erwin Koeman ile devam

Fenerbahçe’de beklenen oluyor. Hollandalı teknik direktör Erwin Koeman, vatandaşı Phillip Cocu’nun kovulmasıyla vekâlet ettiği koltuğa resmen oturmaya hazırlanıyor. Cocu’nun gönderilmesiyle yeni hoca arayışlarına başlayan yönetim, üç maçlık performansıyla umut vermekle kalmayıp tribünlerden yükselen Ersun Yanal seslerini de bastıran Koeman ile yola devam etme kararı aldı. Önümüzdeki birkaç gün içinde Erwin Koeman ile masaya oturacak başkan Ali Koç ve kurmayları, 57 yaşındaki hocayla takımın teknik direktörü olarak sözleşme imzalayacak. Yönetimin bu kararı almasında, Koeman’ın başarılı performansı kadar, kulübün içinde bulunduğu mali sıkıntılar ve görüşülen teknik adamlarla anlaşma sağlanamamasının, yeniden bir uyum sürecinin yaşanacak olmasının da etkisi var.

Fenerbahçe’nin çıkışındaki Mathieu Valbuena etkisi, Fransız yıldız hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Ülkesinde “Küçük Bisiklet” lakabıyla tanınan Fransız’ın gaza basmasında, Erwin Koeman’ın rolü olduğunu düşünenler Valbuena’yı yedek soyunduran Aykut Kocaman ve Phillip Cocu’yu eleştirilerini artırdı. Her hocanın tercihi, farklı olsa da, bu sezon forma giydiği ilk yedi maçta skora katkı sağlayamayan Valbuena’nın, Koeman’la çıktığı üç maçta şov yaptığı aşikar. Fransız yıldız, iki gol, üç asistle takımı sırtlayan adam oldu. Valbuena’nın geldiği günden beri skora katkı yaptığı 21 maçta Fenerbahçe sadece bir mağlubiyet aldı.

ORTALAMA YÜKSELDİ

Fenerbahçe golü hatırladı

Erwin Koeman yönetiminde çıktığı üç maçta iki galibiyet, bir beraberlik alan Fenerbahçe, bu karşılaşmaların hepsinde ikişer defa ağları havalandırmayı başardı. Toplam altı defa rakip kalecileri çaresiz bırakan sarı-lacivertliler maç başına 2 gol ortalaması yakaladı. Fenerbahçe, Cocu ile çıktığı 15 maçta 12 gol kaydederek 0,8 ortalamada kalmıştı.

FEDAKÂR HASAN ALİ

Kaptansız bırakmadı

Fenerbahçe’nin bu sezon en iyi performans sergileyen isimlerinden Hasan Ali, Alanya maçında serum ve iğne tedavisiyle forma giyebildi. Gribal enfeksiyon sebebiyle oynayamaması gündeme gelen kaptan, takımı sahada yalnız bırakmadı. Koeman’ın “Hasan nefes problemi yaşıyor” açıklamasının ardında yatan gerçek buydu.

ADALEDE YIRTIK VAR

Şener’in yetişmesi zor

Kadrosunda çok sayıda eksik olan Fenerbahçe’de Şener Özbayraklı’nın da sakatlar kervanına katılması moralleri bozdu. Alanya maçında sakatlanarak oyundan çıkan Şener’in adalesinde yırtık tespit edilirken, en az 10 gün sahalardan uzak kalacağız belirtildi. Şener’in Trabzonspor deplasmanında forma giymesi zor görünüyor.