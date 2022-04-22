Karar uygulanmaya başladı! İşte Suriyeli vatandaşların bayram ziyaretine ilişkin detaylar

İçişleri Bakanlığı'nın 19 Nisan'da aldığı kararla Suriyeli vatandaşların bayram ziyareti sınırlandırıldı. Sınır kapılarından sadece cenaze mazereti bildirenler ile kesin dönüş yapmak isteyenlerin geçişine izin veriliyor. Daha önceki bayramlarda ülkelerine giden Suriyelilere, 2 ile 5 ay süreyle kalma hakkı veriliyordu.

2011 yılında ülkelerindeki iç savaşın srdından Türkiye'ye sığınan Suriyeli vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından güvenli hale getirilen bölgelere, dini bayramlarda izin alarak gidip gelmeye başlamıştı. Sınır illerdeki valiliklere başvuru yaparak izin alan Suriyeliler, özellikle Azez, Cerablus, El Bab, Mare ve Soran bölgelerindeki yakınlarını ziyaret edebilme imkanına kavuşmuştu.

Kesin dönüş ile cenaze izni veriliyor!

Bu yıl da Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen çok sayıda Suriyeli vatandaş, Kilis Valiliği'ne internetten başvuruda bulundu. 18- 19 Nisan'da sınır kapılarına gelen 2 bin Suriyeli, işlemlerini yaptırarak ülkelerine geçiş yaptı ancak 19 Nisan'da İçişleri Bakanlığı'nın kararı ile Suriyelilerin geçişlerinin kısıtlandığı açıklandı.

Online başvuru yapan ve ülkesine geçmek için sınır kapılarına gelenler, görevlilerce bakanlık kararı anlatılarak geri gönderiliyor. Sadece cenaze mazereti bildirenlerin geçişlerine izin veriliyor. Bu 3 günlük iznin de gidilen bölgedeki yerel meclis ve güvenlik birimlerince onaylı olması şartı aranıyor.

Öte yandan sınır kapılarında ülkesine kesin dönüş yapmak için gitmek isteyenlere de izin veriliyor. Kesin dönüş yapan Suriyelilere form imzalatılıyor ardından da ülkelerine gitmeleri sağlanıyor.