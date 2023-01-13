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Medya Karar şeytana yarar! Sözde İslamcı Karar'ın yaptığı habere bakın: 'Kalça dansı ile hipnotize oldu'
Medya

Karar şeytana yarar! Sözde İslamcı Karar'ın yaptığı habere bakın: 'Kalça dansı ile hipnotize oldu'

Bohem ve kendince muhalif sözde islamcı çevrenin yayın organı Karar, bir skandala daha imza attı! 'Çılgın Dondurmacı mini etekli müşterisiyle kendinden geçti! Kalça dansı ile hipnotize oldu: Kolundan tuttuğu gibi...' başlıklı haberi ile kendini rezil etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 11:59:00 - 2023-01-13 12:08:51
Karar şeytana yarar! Sözde İslamcı Karar'ın yaptığı habere bakın: 'Kalça dansı ile hipnotize oldu'

Bohem ve kendince muhalif sözde islamcı çevrenin yayın organı Karar, bir skandala imza attı! 'Çılgın Dondurmacı mini etekli müşterisiyle kendinden geçti! Kalça dansı ile hipnotize oldu: Kolundan tuttuğu gibi...' başlıklı haberi ile kendini rezil etti.

Ahmet Davutoğlu, Ali babacan ve saadet Partisi gibi siyasi isim ve oluşumlara yakınlığı ile bilinen hükümet düşmanlarının sesi sözde islamcı Karar'ın bu tip haberleri artış göstermeye başladı. Asimile olan eski islamcı kuşağı temsil eden Karar, Ayinesi İştir Kişinin sözünün tam karışılığını buldu...

Yeni Akit

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