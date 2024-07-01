Karar resmen çıktı! 1 milyona yakın Afgan sınır dışı edilecek

Pakistan uzun süredir ülkede yaşayan Afganları sınır dışı etmeye yönelik hamlelerini sürdürüyor.

Pakistan yönetimi, Afgan mültecileri ülkelerine geri göndermeye yönelik tartışmalı bir planın ikinci aşamasını başlatmaya hazırlanıyor.

Geçen yıl Kasım ayındaki ilk aşamada yaklaşık 541 bin kişinin ülkeyi terk etmek zorunda kalmasının ardından, yetkililerin Pazar gününden itibaren 800 binden fazla Afgan'ı ülkeden sınır dışı etmesi bekleniyor.

Gönüllü olarak ülkeyi terk etmeyen mülteciler tutuklanma ve sınır dışı edilme işlemleriyle ile karşı karşıya kalacak.

Geri dönüşün ilk aşamasından önce Pakistan hükümeti yaklaşık 4.4 milyon Afgan mülteci olduğunu ve bunların 1.73 milyonunun kayıt dışı olduğunu iddia ediyordu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Pakistan Uygur sığınmacıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor Pakistan Uygur sığınmacıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor

Pakistan, göçmenlerin sınır dışı edilmesine gerekçe olarak güvenlik kaygılarını ve ekonomik problemleri gösteriyor. Ancak uzmanlar bu hamlenin Afganistan'daki İslam Emirliği yönetimine baskı uygulamayı amaçladığı görüşünde.

Yarım milyon göçmenin Afganistan'a geri dönmesi sonrasında İslam Emirliği yönetimi bu kişileri ülke içerisinde yeniden yerleştirmek için ciddi bir kaynak sarf etmişti.

Halihazırda ABD yaptırımlarına maruz kalan Afgan ekonomisi bu süreçten olumsuz etkilenmişti.

Pakistan'daki Afganlar

Pakistan'da resmi verilere göre 1.3 milyon kayıtlı, 2.4 milyonu kayıtsız yaklaşık 3.7 milyon Afgan göçmen yaşadığı belirtiliyordu.

Göçmenlerin önemli bir bölümü 1979'daki Sovyetler Birliği işgali dönemi gibi eski tarihlerde Pakistan'a yerleşmişti.

Afganların büyük kısmı, kendileri gibi Peştun olan nüfusun çoğunlukta olduğu bölgelerde yaşıyordu. 40 yıldan fazla süredir bölgede yaşayan birçok Afgan bölgenin bir parçası haline gelmişti.

Kaynak: Mepa News