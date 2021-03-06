'Karar' propaganda! Davutoğlu ve kalemşörleri de maskeli baloya oyuncu oldu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesi, vahşice işlenen kadın cinayetlerini fırsat bilerek Türk aile yapısının temeline dinamit koyan İstanbul Sözleşmesi adlı fesat projesini savunmaya kalktı.

"Cinsiyetsiz Toplum" oluşturma amacı içinde olan odakların ürünü olan İstanbul Sözleşmesi'nin propagandasını yapan Karar "Bu kadınların iki eli yakanızda" başlığını atarak kadın cinayetleri üzerinden algı operasyonu yürüttü.

İstanbul Sözleşmesi'nin şiddete karşı bir kalkan niteliğinde olduğu hezeyanında bulunan Karar, işlenen kadın cinayetlerinin sözleşmenin önemini bir kez daha gösterdiğini ileri sürdü.

Toplumu ifsada sürükleyen ve aileleri paramparça eden İstanbul Sözleşmesi'nin kadın haklarını güvence altına aldığını ileri süren Karar, sözleşmenin eksiksiz uygulanması gerektiğini belirterek fesat projesine çanak tuttu.

Öte yandan geçtiğimiz dönemlerde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldığı bir televizyon programında İstanbul Sözleşmesi hakkında tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu.

İstanbul Sözleşmesi'nin kadına karşı şiddeti önlediği iddia eden Davutoğlu, "İstanbul Sözleşmesi'nin başlığı şudur, 'Kadına karşı şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesine yönelik uluslararası sözleşme' Esası budur, diğer bütün maddeler buna göre yorumlanır. Bunu bir yönetmelik veya yasa zannediyorlar, bu sadece bir çerçeve metindir.

İstanbul Sözleşmesi bir genel ilkeler rehberidir, onu uygulayacak olan sizsiniz. Bu sözleşmede hiçbir yerde LGBT dahil, Türkiye'yi temel ahlaki meselelerde müeyyide altına sokan bir madde söz konusu değil" demişti.

Bir maskede Davutoğlu ve kalemşörlerine

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın taktıkları "İstanbul Sözleşmesi'ni uygula" yazılı maskeyle pişti olduğu görüntüler halen hafızalardaki yerini korurken Davutoğlu ve çevresinde bulunan gazetecilerin fesat projesine arka çıkması da dikkat çekti.