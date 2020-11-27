Karar, milletimizin yüreğini soğutmuştur

Resul Ekrem Şahan Ankara

Dün darbecilerin yargılandığı davada verilen kararları Akit’e değerlendiren hukukçular, kararı veren mahkeme heyetine teşekkür ederek verilen bu kararların milletimizin yüreğini soğutacağını söyledi. Avukat Hasan İlter, 15 Temmuz darbe girişiminin milletimizde hem maddi hem manevi olmak üzere çok büyük travmalara neden olduğunu belirterek, “Bu yaşanan maddi ve manevi travmaların hiç olmazsa bu şekilde bir cezai edilmiş olması, travmaların telafi edilmiş olması bakımından verilen cezalar hiç olmazsa milletimizin yüreğini soğutacaktır” dedi.

Avukat Bülent Demir ise gazetemize kararla ilgili şunları söyledi: “Hain darbe girişimine ilişkin sanıkların yargı önüne çıkarılması, yargılanması ve neticesinin de kamu vicdanını rahatlatacak şekilde olması ile Türk yargısını bir kez daha tebrik ediyorum. Sanıklar hak ettiği cezayı bulmuşlardır. Tabi temennimiz FETÖ’nün elebaşı Fethullah Gülen’in de Türkiye’ye getirilmesi, adil Türk yargısı karşısında hesap vermesidir. Bu cezayı tasvip etmekle beraber, FETÖ’nün yurtdışındaki tepe yönetiminin Türkiye’ye getirilmesi ve tüm sanıkların yargı önüne çıkarılarak, hesap vermeleri arzumuz ve talebimizdir.”