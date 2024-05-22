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Gündem Karar Gazze kasabını kudurttu! Netanyahu'dan 'Filistin Devleti' açıklaması
Gündem

Karar Gazze kasabını kudurttu! Netanyahu'dan 'Filistin Devleti' açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-05-22 21:44:00 - 2024-05-22 21:50:37
Karar Gazze kasabını kudurttu! Netanyahu'dan 'Filistin Devleti' açıklaması

İşgal ettikleri Filistin topraklarında sivil katliamını sürdüren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın bağımsız Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamasına tepki gösterdi.

Netanyahu, X platformundan yaptığı görüntülü paylaşımda, "Birkaç Avrupa devletinin Filistin devletini tanımaya kararlı olmaları terörü ödüllendirmektir." ifadelerini kullandı.

Atılan bu adımın "barışı sağlamayacağını ülkesinin buna kesinlikle onay vermeyeceğini" kaydeden Netanyahu, Filistin devletinin bir "terör devleti" olacağını savunarak, İsrail'in Gazze'de savaşı sürdüreceği konusunda meydan okudu.

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini tanıyacak

Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurmuştu.

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