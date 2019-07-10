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Karar gazetesi arafta kaldı! Babacan’ı mı destekleyecekler, Davutoğlu’nu mu?

Sürekli AK Parti’yi bölme çabasında olan Karar, Ahmet Davutoğlu’nun da, Ali Babacan’ın da AK Parti’den ayrılmasını destekledi. Abdullah Gül ile Babacan’ın ortak hareket edeceği bilinirken, Gül’ün Davutoğlu’nu istememesi, Babacan ile eski başbakanın farklı partilerde olacağını kanıtladı. Bununla birlikte Karar’ın hangi ismi destekleyeceği merak konusu oldu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:36
Karar gazetesi arafta kaldı! Babacan’ı mı destekleyecekler, Davutoğlu’nu mu?

 yeniakit.com.tr  Karar gazetesi, AK Partili görünüp üstü kapalı yaptığı eleştirilerini ileri boyuta taşıyarak, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın partiden ayrılması kesinleştikten sonra safını iyiden iyiye belli etti. AK Parti’ye muhalif bir tutum sergileyen Karar, iktidar partisinin bölünmesi için elinden geleni yaptı!..

Babacan’a destek

Bir kısım Karar yazarları, Ali Babacan’ın AK Parti’den ayrılmasını destekler nitelikteki yazılarıyla eski bakana destek verdi. Bazı haberlerde iktidarı eleştirerek Babacan’ın hareketini ‘meşrulaştıran’ Karar, yeni siyasi oluşumun sinyalini veren ilk gazetelerden de birisi oldu.

Büyük oranda Davutoğlu destekçisi

Karar gazetesi, Davutoğlu AK Parti’den kopma yaşadıktan sonra muhalif tutum sergiledi. Ahmet Davutoğlu Başbakan olduktan sonra kurulan ve AK Parti’ye destek veren Karar, Davutoğlu’nun başbakanlıktan istifasıyla birlikte tabiri caizse AK Parti’ye aba altından sopa göstermeye başladı. Davutoğlu’nun yeni siyasi oluşum içinde olacağı kararlaştıktan sonra, muhalif çizgiye kaydı. Öyle ki, 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nun kandil vb. reklamlarını alıp CHP’li adayı muhafazakar seçmene tanıttı. 

Karar’ın önde gelen isimlerinden Taha Akyol, Davutoğlu ile Babacan’ın istifa edeceğini de önceden duyurmuş ve AK Parti’nin işinin zor olacağını savunmuştu.

Farklı partilerde olacaklar

Babacan, Gül ve Davutoğlu’na yakın isimler, üç ismin yeni siyasi harekete içinde olacağını doğrularken, aynı partide bulunmayacaklarının sinyalini de çoktan verdi. Özellikle Abdullah Gül’ün Babacan’ı parti genel başkan olarak istediği ama Davutoğlu’na sıcak bakmadığı belirtildi. Böylece Babacan ve Davutoğlu’nun farklı siyasi oluşumlar içinde bulunacağı gözler önüne serildi.

Karar arafta kaldı

Karar, AK Parti bölünsün diye yayın yaparken, Babacan’ın da Davutoğlu’nun da partiden ayrılmasını bir nevi destekledi. Lakin iki ismin farklı partilerde yer alacakları ortaya çıktıktan sonra, belli bir çizgisi olmayıp rüzgara göre hareket eden Karar’ın ne yapacağı merak konusu oldu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:36
  1. Karar gazetesi
  2. AK Parti
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Abdullah Gül
  5. Ali Babacan

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