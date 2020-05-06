Karantinaya alınan sokak sessizliğe büründü

Bursa’da korona virüs vakalarının görülmesinin ardından İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından karantinaya alınan merkez Yıldırım ilçesindeki sokakta jandarma giriş-çıkışları tutarken, karantina sonrası bölgede sessizliğin hakim olması dikkat çekti.

Türkiye’de etkisini göstermeye devam eden korona virüs kapsamında, Bursa’nın Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesinde bulunan 2. Sever Sokak karantinaya alındı. Sokakta yaşayan vatandaşlarda korona virüs testleri hızla artmaya başlayınca sokakta bulunan tüm ikametler karantinaya alındı. Jandarma ekipleri giriş ve çıkışlarda kontrol noktası oluşturarak sokağa giriş ve çıkışları tuttu. Karantina sürecinde Vefa Sosyal Gruplarının sokakta bulunan vatandaşların ihtiyacını karşılayacağı öğrenilirken, gün içinde Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Ekipleri, sokakta bulunan vatandaşları sağlık kontrolünden geçireceği bildirildi.

Bursa Valiliği açıkladı

2. Sever Sokak’da korona virüs vakalarının artış göstermesinin ardından dün gece Bursa Valiliği sokağın karantinaya alındığını açıkladı. Bursa Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle: "Yıldırım İlçesi Samanlı Mahallesi 2. Sever Sokakta Koronavirüs (Covid-19) görülen vakaların artması sebebiyle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile bugünden itibaren 2.Sever Sokak 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır. Söz konusu sokakta karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."