Karantinadan çıkan Cemal amcadan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Cemal Kuru, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bulunduğu karantinadan çıktıktan sonra, Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 bin lira destekte bulundu.

Kuru, Şarköy Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu İletişim Hattı'nı arayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya bağışta bulunmak istediğini iletti.

Kuru'nun evine giden görevliler bağış yapılan parayı kampanya hesabına yatırıp, makbuzu kendisine teslim etti.

Cemal Kuru, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduğunu söyledi.

Kampanyaya elinden geldiğince destek olmaya çalıştığını ifade eden Kuru, şöyle konuştu:

"Çocuklarımın yanına, Hollanda'ya gitmiştim. Salgın çıkınca orada mahsur kaldım. Konsolosluğa başvurdum ve Türkiye'ye döndüm. Uçakla Samsun'a getirilip, sağlık taramalarının ardından otobüslerle Tokat'a gönderildik. Orada karantinanın ardından test sonuçlarımın negatif çıkması üzerine memleketlerimize uğurlandık. Bu süreçte devletimize bir kez daha teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 2 bin lira bağışta bulundum. Her zaman devletimin yanındayım."