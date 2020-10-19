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Aktüel Karantinadaki TSK personeline sıkı takip
Aktüel

Karantinadaki TSK personeline sıkı takip

Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Kovid-19 salgınının kışlalardan uzak tutulması için sürdürülen mücadele kapsamında, temaslı veya şüpheli olarak evinde karantinada olması gereken personel, koruyucu kıyafet giyen özel ekipler tarafından ani denetimlerle kontrol ediliyor - Milli Savunma Bakanlığa bağlı kurumlarda ve askeri dikimevlerinde bugüne kadar 104 milyon maske, 500 binden fazla tulum ve 245 bin litre dezenfektan üretildi

Yeniakit Publisher
2020-10-19 10:54:36 -
Karantinadaki TSK personeline sıkı takip

ANKARA (AA) - SARP ÖZER - Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, temaslı veya şüpheli olarak evinde karantinada olması gereken personelin kurallara uyup uymadığı, özel ekiplerle denetleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, alınan tedbirler sayesinde dünyada Kovid-19 vaka sayısının personel mevcuduna oranla en az olduğu ordular arasında yer alıyor.

Sıkı tedbirlerle operasyon bölgelerini virüs tehdidinden uzak tutmayı başaran Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nin görevlerini, harekatlarını ve faaliyetlerini en az etki edecek şekilde tedbirleri hayata geçiriyor. Yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerdeki mücadelede "proaktif yaklaşım" esas alınırken gelişmelere göre alınan her yeni önlemle koronavirüsün kışlalardan uzak tutulmasına gayret gösteriliyor.

Daha önce personeline, nikah ve düğün gibi virüsün bulaşma riskinin fazla olduğu toplu faaliyetlere katılmamaları konusunda uyarı yapan TSK'de yeni bir uygulama daha hayata geçti.

Bu kapsamda, temaslı veya şüpheli olarak evinde karantinada olması gereken ve kronik hastalığı nedeniyle idari izin verilen TSK personeli, evlerine yapılan ani denetimlerle kontrol ediliyor.

Özel ekipler lojmanlara ve personelin kaldığı evlere habersiz gidiyor. Koruyucu kıyafet giyen ekipler, karantina nedeniyle evlerinde kalmaları gereken personelin söz konusu kurala uyup uymadıklarını denetliyor.

Karantinada olması gerekirken evlerinde bulunmayan personele ise birlik komutanları tarafından yaptırım uygulanıyor.

Bakanlık bünyesinde kurulan Kovid-19 ile Mücadele Merkezi (KOMMER) tarafından ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan kararın, kışlaları salgından korumaya yönelik önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.

- Maske üretimi 100 milyonu aştı

Milli Savunma Bakanlığı, bir taraftan kışlaları salgına karşı korurken diğer taraftan da yurt genelindeki mücadeleye katkı sağlamaya yönelik önemli çalışmalar yaptı.

Bu kapsamda Bakanlığa bağlı kurumlarda ve askeri dikimevlerinde koruyucu ve önleyici sağlık malzemelerinin üretimi yönünde adımlar atıldı.

Söz konusu tesislerde bugüne kadar 104 milyon maske, 500 binden fazla tulum ve 245 bin litre dezenfektan üretilirken, bunlar sadece Mehmetçiğin değil, halkın ve sağlık personelinin de kullanımına sunuldu.

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