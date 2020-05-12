  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Karantinadaki gurbetçilere kitap jesti

Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye getirilen ve Çorum’da karantina altına alınan gurbetçilere Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 15:15:49 -
Karantinadaki gurbetçilere kitap jesti

Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye getirilen ve Çorum’da karantina altına alınan gurbetçilere Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu tarafından kitap gönderildi.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı İskilipli Atıf Hoca Yurdu’nda ağırlanan Türk vatandaşlarının karantinası sürüyor. Yurtta kalan gurbetçilere Bakan Kasapoğlu tarafından gönderilen kitapları Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer tarafından dağıtıldı.


Kitap jesti karşısında mutluluklarını dile getiren vatandaşlar, karantina sürecinde yetkililer ve sağlık çalışanlarının verdikleri hizmet, gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ettiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı