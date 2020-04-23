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Aktüel

Karantinadaki çocuklara 23 Nisan sürprizi

2020-04-23 14:16:58 -
Karantinadaki çocuklara 23 Nisan sürprizi

KIRIKKALE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere'den getirilerek Kırıkkale'de karantina altına alınan vatandaşların çocukları için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İngiltere'den getirilen ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ümmü Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinada tutulan Türk vatandaşlarının çocuklarının odaları görevliler tarafından süslendi.

Görevliler, ailelerle çocukların odalarını ziyaret edip, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı ve Türk bayrağı hediye etti.

Çocuklara çeşitli hediyelerin verildiği etkinlikte, görevliler tarafından şiirler seslendirildi. Ayrıca, vatandaşlar ve görevliler daha sonra saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu.

Aileler ve çocuklar, görevlilere etkinlik için teşekkür etti.


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