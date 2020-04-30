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Gündem

Karantinada şiddet azaldı! Feminist çeteler fena çuvalladı

Koronavirüsü salgınının ardından başlatılan karantina ve evde kalma önlemleri kadına yönelik şiddeti artırıyor algısını oluşturmaya çalışan sözde kadın dernekleri, feministler ve Mor Çatı’nın, “Evde kalan kadınlar daha fazla fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalıyor” şeklindeki iddialarının, İçişleri Bakanlığı’nın açıklaması ile gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 10:00:00 -
Karantinada şiddet azaldı! Feminist çeteler fena çuvalladı

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Bakanlığın açıklamasına göre 11 Mart’tan bu yana kadın cinayetlerinde ve şiddette önemli azalış meydana geldi. 11 Mart-27 Nisan 2019 tarihleri arasında 44 kadın, 11 Mart-27 Nisan 2020 tarihleri arasında ise 24 kadın hayatını kaybetti. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl yüzde 45’lik azalış meydana geldi.


Yeni Akit Gazetesi
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