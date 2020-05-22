Karantina sürecinde odasında kaldıkları öğrencilerin eğitimlerine katkı vermek istediler

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - ABD'den getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ordu'da karantinaya alınan vatandaşların duyguları, bıraktıkları mektuplara yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda ve ilgili bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmayla gerçekleştirilen tahliye kapsamında New York'tan getirilerek Ordu'da karantinaya alınan ve Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda evlerine uğurlanan Türk vatandaşları arkalarında duygulandıran mektuplar bıraktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'nun 227 nolu odasında kalan Melike-İsmail Demirci çifti, birlikte kaleme aldıkları mektuplarında odalarını kullandıkları öğrencilerin eğitimlerine katkı vermek istediklerini yazdı.

Demirci çifti, mektuplarında şu ifadelere yer verdi:

"Sizlere büyük bir teşekkür borçluyuz. Yurtlarınızdan apar topar çıkmaz zorunda kaldınız. Odalarınızı bizlerle paylaştınız. Kaldığımız süre içerisinde odanıza çok iyi baktık. Gözünüz arkada kalmasın. B Blok 227 nolu odada kalıyorduk. Sizlerle tanışmayı çok isteriz. Bu odada kalan arkadaşlarımızın eğitimine eşimle birlikte bir miktar katkıda bulunmak isteriz."

Mektupta iletişim numaralarını da yazan çift, "İletişim numarasından bizlere ulaşırsanız çok mutlu oluruz. Umarım hayalleriniz gerçek olur." ifadesini kullandılar.

- Elif Ünlü öğrencilere ve AFAD görevlilerine bir miktar para bıraktı

Öte yandan yurtta 215 nolu odada kalan Elif Ünlü, iki ayrı mektubunda odalarını kullandıkları öğrencilere ve yurtta kendilerine destek olan AFAD görevlilerine bir miktar Amerikan doları bıraktı.

Ünlü, kız öğrencilere yönelik mektubunda şunları yazdı:

"Altı gün boyunca odanız bana emanetti. Bu katta epeydir karantina macerası yaşandı ve dostluklar kuruldu. Kısa da sürmüş olsa biz çok rahat ettik. Size gitmeden ufak bir şey bırakıyorum. Umarım katkım olur."

Yaşının 28 olduğunu mektubunda yazan Ünlü, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak şunları kaydetti:

"Yeniden başlamaktan, fikrinizi söylemekten ve kadın olmaktan korkmayın. İstediğinizi giyinin, istediğinizi düşünün. Gelecek kaygınız olmasın. Su akar yolunu bulur. Atatürk'ün ilke ve inkılapları yolunuza ışık olsun, aydınlatsın."

Elif Ünlü, AFAD ekibine yönelik yazdığı kısa mektubunda da "Çok değerli AFAD ekibi çorbada benim de tuzum olsun istedim. Yaptıklarınız için size herkes adına teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu ve daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle." ifadesini kullandı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiler

Hülya Bulut da mektubunda Amerika'da kaldığı sürece hep kaygılı olduğunu belirterek şunları yazdı:

"Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Biz bir oldukça, diri oldukça, hep yan yana omuz omuza oldukça hep güçlü bir Türkiye olacağız. Amerika'da kaldığım sürece hep bize ne olacak, çocuklarıma ne olacak kaygısı ve korkusu yaşıyordum. Şimdi Allah'ıma şükürler olsun kendi ülkemdeyim ve güvendeyim."

Çiğdem Yılmaz da mektubunda Ordu'da karantinada kaldıkları sürece kendilerine gösterilen ilgiden memnuniyetini kaleme alarak şunları yazdı:

"Çok güzel bir karantina süreci geçirdik. Bu süreçte eksiklerimizi yerine getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve ekibine teşekkür ederim. Sabrınıza ve çalışkanlığınıza hayran kaldım. Umarım tüm işleriniz rast gider. Her şey gönlünüzce olsun."

Mektubunda ismini vermek istemeyen bir kişi, karantina sürecinde kendilerini yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Vali Seddar Yavuz'a, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Kızılay ve AFAD görevlilerine teşekkür etti.



