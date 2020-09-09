Karantina kurallarını ihlal edenler yurtlara yerleştirilecek! Masraflar da tahsil edilecek

Sivas'ta koranavirüs karantina kurallarına uymayanların Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceği açıklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulu, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskleri önlem için yeni kararlar alındığını belirterek, test sonuçları pozitif olup ev izolasyonunda olması gerekirken karantina kurallarını ihlal eden kişilerin KYK yurtlarında izolasyon sürelerini tamamlaması sağlanacağı kaydedildi. Öğrenci yurtlarında kalan kişilerden konaklama, yemek gibi masrafların tahsil edileceği açıklandı.

Sivas İl Hıfzısıhha Kurulu kararınca 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sadece 11.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Çankırı'da da önlem alındı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, karantina kurallarını ihlal edip evlerinden çıkan koronavirüs hastalarını, yurtlara yerleştireceklerini açıkladı.