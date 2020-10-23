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Aktüel Karantina kısıtlamaları zihinsel sağlığı, uykuyu ve egzersizi olumsuz etkiledi
Aktüel

Karantina kısıtlamaları zihinsel sağlığı, uykuyu ve egzersizi olumsuz etkiledi

Yeniakit Publisher
2020-10-23 15:31:27 -
Karantina kısıtlamaları zihinsel sağlığı, uykuyu ve egzersizi olumsuz etkiledi

ANKARA (AA) - ABD'de yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kişisel alışkanlıkları değiştirdiğini ortaya koydu.

Pennington Biyomedikal Araştırma Merkezi tarafından desteklenen araştırma çerçevesinde dünya çapında 12 binden fazla kişi incelendi, 7 bin 754'ü çevrimiçi anket çalışmasını tamamladı.

Katılımcıların yarısının ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşadığı, Avustralya, Kanada, İngiltere ve 50'yi aşkın diğer ülkeden de anket sorularını yanıtlayanlar olduğu belirtildi.

Salgınla mücadelede getirilen kısıtlamalar ve karantina önlemlerinde evde sağlıklı beslenenlerin sayısının arttığı tespit edildi.

Öte yandan uzmanlar, evde kalındığı süreçte daha çok yemek yendiğini ve daha az egzersiz yapıldığını, yatağa daha geç gidildiğini ve rahatsız uyunduğunu, kaygı seviyelerinin ikiye katlandığını gözlemledi.

Çalışmada, karantina sürecinde obez hastaların davranışlarında da değişiklik gözlendi.

Pennington Biyomedikal Araştırma Merkezi Bilimsel Eğitim İcra Direktörü Yardımcısı Leanne Redman, "Obez hastaların üçte biri, karantina sürecinde kilo aldı." dedi.

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