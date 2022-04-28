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Siyaset Karanlık zihniyetin şalteri kaldırıldı
Siyaset

Karanlık zihniyetin şalteri kaldırıldı

Bir süre karanlıkta kalarak şova imza atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik borcunu ödemesinin ardından elektriği açıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 15:17:00 -
Karanlık zihniyetin şalteri kaldırıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödemesinin ardından elektriği açıldı.

Faturasını üç ay boyunca ödemeyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektriği 21 Nisan’da kesilmişti. Kesinti ardından evinde canlı yayın yaparak açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Eşimle birlikte bir hafta boyunca karanlıkta kalacağız. Adalet için bu ülkede kilometrelerce yol yürüdüm, şimdi karanlıkta oturacağım” demişti.

CHP’den yapılan bilgilendirmeye göre Kılıçdaroğlu, bir haftalık eyleminin tamamlanmasıyla birlikte bugün sabah saatlerinde internet üzerinden elektrik faturasını ödedi. Faturanın ödenmesinin ardından CHP liderinin evinin elektriği, ekipler tarafından yeniden açıldı.

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Yorumlar

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