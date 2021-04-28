Karanlık Odatv'yi gerdi! Tam kapanma için çağrı yaptı: Bu süreçte sigara kullanımını bitirelim

YENİ AKİT / ANKARA

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, 29 yarın başlayacak olan 18 günlük kapanma süreci ile ilgili yazılı açıklamalarda bulundu.

Bu günleri fırsata çevirelim!

Nuri Ünal, “Nisan akşamından itibaren 18 günlük tam kapanma ismi ile çeşitli tedbirler alındı. Bu tedbirlere tüm vatandaşlarımızın istisnasız uymaları gereklidir. Alınan bu karar bizlerin, milletimizin yarınlarını kurtarabilmek içindir. Bir taraftanda aşı çalışmaları süratli bir şekilde devam etmektedir. Kapanma sürecinde de olsak maske mesafe temizlik kurallarına harfiyen uymalıyız. Bu günleri gelin fırsata çevirelim. Sigara tüketimini bitirelim, sigara içen tüm insanlarımız kullanmayı bırakmalılar. Tiryaki düzeyinde kullanıcı vatandaşlarımız devletimizin sağlamış olduğu imkânlardan faydalanabilirler. Yeşilay’dan, Sağlık Bakanlığımızdan ve ilgili tüm kamu kurumlarından destek alabilirler. Bütçe diyoruz, maddi sıkıntılar diyoruz işte size bir fırsat sigarayı bırak bütçene katkıda bulun, evine huzur getir. Çocuklarımızın yarınlara daha sağlıklı ulaşabilmesi için ve 18 günlük kapanma sürecini sağlıklı bir şekilde yaşayabilmeleri için sigarayı bırakmanız güzel olacaktır, anlamlı olacaktır. Ailenizi, çocuklarınızı ve geleceğinizi düşünün sigarayı bu kapanma sürecinde bırakın. Bu 18 günlük kapanma sürecinde Sigara kullanımının azalması ve azaltılabilmesi içinde devletimiz bir takım tedbirler alabilir. Sigara satışının sınırlandırılması, ulaşabilirliğinin zorlanması için satış sınırlandırılması getirilmelidir. Örneğin büyük marketlerde, zincir marketlerde satılmaması gerekiyor. Alkol satılan bayilerde de satışı yasaklanabilir. 18 günü bir kazanıma çevirelim, sigara kullanımını bitirelim” ifadeleri yer aldı.

Odatv rahatsız oldu

Öte yandan, Türk Diyanet Vakıf-Sen'in insanların milyarlaca lirası sigara baronlarına gitmemesi ve vatandaşların sağlığı için yaptığı çağrı, karanlık Odatv'yi gerdi.