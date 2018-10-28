Karanlık odaları denetim korkusu sardı

Kuruldukları günden bu yana her türlü icraatın önüne çıkan sözde meslek odaları, ilgili bakanlıklara denetim yolu açılmasının hemen ardından konuyu yargıya taşıdı. Her fırsatta şeffaflık ve denetim vurgusu yapan Türk Mühendisler ve Mimarlar Odası (TMMOB), ve bağlı bazı odalarının idari ve mali denetimlerinin ilgili bakanlıklar tarafından yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile bu karara dayanılarak çıkarılan denetim usul ve esaslarına ilişkin tebliğin iptali talebiyle TMMOB tarafından açılan davalar, 24 Ekim 2018 tarihinde Danıştay 8. Dairesi’nde görüldü. Mahkeme kararı daha sonra taraflara tebliğ edilecek. Resmi Gazete’de 2013’ün son ayında yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile TMMOB’a bağlı odalar üzerinde idari ve mali denetiminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılacağı belirlenmişti. TMMOB ve bağlı odalar ise ilgili kararnameninin iptali talebiyle dava açmıştı.

“Yaptığı işin doğruluğundan emin olan korkmaz”

Akit’e konuşan Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, denetimden kaçan odaların tavrını ‘gariplik ve çelişki’ olarak nitelendirdi. Türkyılmaz, şunları ifade etti: “TMMOB ve ona bağlı bazı odalar yaptıkları işin doğruluğundan emin olduğu sürece hiçbir birim tarafından denetlemeden çekinmemeli ve korkmamalıdır. Danıştay’ın 8. Dairesinde görülmekte olan dava ile ilgili TMMOB’un endişe taşıyor olması garip bir anlayıştır. Devletin tüm birimleri bile kendi denetimleri tarafından denetlenebilirken, devletin yargı sistemi tarafından denetlenebilirken ve sorgulanabilirken meslektaşlarının ve devletin kanunları çerçevesinde meslektaşları adına eylemlerde ve faaliyetlerde bulunan meslek örgütlerinin denetlemeden kaçınmaları bir gariplik ve çelişkidir. Biz Orman Mühendisleri Odası olarak devletin her birimi tarafından yaptığımız işlerin denetlenmesinden bir rahatsızlık duymuyoruz. Çünkü yaptığımız işten eminiz.”