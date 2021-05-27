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Gündem Karanlık Oda'dan 'Adnan Menderes' kalleşliği! Akıllara zarar İsmet İnönü yorumu
Gündem

Karanlık Oda'dan 'Adnan Menderes' kalleşliği! Akıllara zarar İsmet İnönü yorumu

Türk demokrasi tarihinin yüz karası 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümünde bir video çeken karanlık Oda, merhum Başbakan Adnan Menderes'e 'Seni ben bile kurtaramam' diyen ve bir başka konuşmasında 'Şartlar tamam olduğunda ihtilal meşru bir haktır' sözlerini sarf eden İsmet İnönü'yü mağdur göstermeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 17:53:00 -
Karanlık Oda'dan 'Adnan Menderes' kalleşliği! Akıllara zarar İsmet İnönü yorumu

 Yeniakit.com.tr 

Karanlık Oda, Youtube kanalından 'Arşiv Sayfası' adını verdiği programda İsmet İnönü'yü mağdur göstermek için çabaladı. Oda Tv söz konusu videoda, Türkiye tarihinin idam edilen ilk ve tek seçilmiş Başbakanı merhum Adnan Menderes'in yakın arkadaşlarından Ethem Ertekin'in anı defterinde yer aldığı iddia edilen bazı bölümlere yer verdi.

İnönü'yü mağdur gösterme çabası!

Oda Tv'nin videosunda, 14 Mayıs 1957 yılında yazıldığı iddia edilen anı defterinden şu ifadeler aktarılarak, İsmet İnönü'nünü mağduriyeti için çabalandı:

"Celal Bayar'ın umur motöründe (teknesinde) Cevat Açıkalın ve Fahrettin Kerim (Gökay) ile beraber konuştuk. Açıkalın daha sonra geldi. Bayar, 'İcap ederse İsmet Paşa'yı da sehpaya götürmekte hiç tereddüt etmem.' dedi. Korkunç ihtiras. Böyle bir sebep hiçbir zaman mevcut olamaz."

Video karanlık Oda'nın manşetinden servis edildi:


Videoda, başka isimlerin günlüklerinde yer aldığı iddia edilen birçok anı da okunarak, neredeyse merhum Adnan Menderes bir 'darbeci' ilan edilecekti.

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