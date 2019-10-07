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Karanlık Oda yine fitne peşinde! Bu kez Karahasanoğlu'nun yazısını çarpıttılar

Yalan haberleri nedeniyle toplum nezdinde itibarı kalmayan Oda TV adlı karanlık site yeni bir algı operasyonuna daha imza attı. Akit Medya Grubu ile AK Parti’nin arasını açmak isteyen fitneci oda, Ali Karahasanoğlu’nun "KADEM ya öğrensin, ya sussun!" başlıklı yazısını çarpıtıp sanki Sümeyye Erdoğan’a "sus" denilmiş gibi lanse ederek manşetine taşıdı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 14:49
Karanlık Oda yine fitne peşinde! Bu kez Karahasanoğlu'nun yazısını çarpıttılar

 yeniakit.com.tr 

Her defasında foyası ortaya çıkan ve 'cımbızlayarak' yaptığı yalan haberleri nedeniyle kimsenin itibar etmediği karanlık 'oda tv' adlı site, Akit Medya Grubu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin arasını bozmak için fitne çıkarma çabalarını sürdürüyor.

Akit’in haberlerini ve yayınladığı yazıları 'keserek ve kırparak' haber yaparal algı operasyonu çekmeye çalışan karanlık oda, son olarak gazetemizin Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu’nun dün yayınlanan "KADEM ya öğrensin, ya sussun!" başlıklı yazısını çarpıttı.

İşte o skandal manşet;

Karahasanoğlu’ndan cevap

Karahasanoğlu’nun 'İstanbul sözleşmesi' üzerinden KADEM’i eleştirdiği yazısını manşete taşıyan fitneci oda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın fotoğrafını kullanarak "Akit, Sümeyye Erdoğan’a ‘sus’ dedi" başlığını attı. Karahasanoğlu’nun yazısını Sümeyye Erdoğan’a "sus" demiş gibi lanse eden 'karanlık oda'ya Akit TV’nin ilgiliyle izlenen programı ‘Manşetlerin Dili’nde cevap verildi.

Fatin Dağıstanlı’nun sunduğu programda oda TV’nin iftirasını yorumlayan Ali Karahasanoğlu şunları söyledi;

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 14:49
  1. İstanbul
  2. Akit Medya Grubu
  3. oda tv
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. AK Parti
  6. Ali Karahasanoğlu
  7. KADEM
  8. Sümeyye Erdoğan
  9. istanbul sözleşmesi

YORUM YAZ

  • Seyit çavuş Seyit çavuş 6 dk önce
    Seni tırsmış gördüm ali bey korkma reis sizi biliyor oda tv yüzünden aranız bozulmaz
  • İdo1 İdo1 13 dk önce
    Ey inanlar peygamberler hariç herkes yanlış ve hatayapabilirbudurumdausulunce uyarılır eleştirilebilir. Bundanneden gocunalımkibenimdünyama veya ahiretime faydası olacaksa.
  • KoblayKoblay18 dk önce
    Öyle bir şey yok, yazıyı okuduk.Lakin gerekirse ona da denir ne olacak?İnsan değil mi bu hata yapamaz mı?
  • Tata TongaTata Tonga20 dk önce
    Falan filan falan filan inter milan... kadem in başkanı kim o zaman?
  • Adil düzen Adil düzen 27 dk önce
    Sizin silâhınızla sizi vurmuş ne var bunda sizde algı'nin envay türlüsünü yapmıyor musunuz?
  • Öztürk ÖZİSLAMÖztürk ÖZİSLAM27 dk önce
    Atatürkçü olmadıkları halde Atatürk istismarcılığı yapan, fikir güçlerinin yetmediği yerde Atatürkü kullanarak müslümanları susturmaya çalışan, cahil, korkak, ABD emperyalizminin uşağı haline gelmiş fitne, fesatlık yuvası.
  • DoğruDoğru27 dk önce
    Sizin güçlüyle aranız bozulmazki. 
  • Mahmut OzMahmut Oz33 dk önce
    Sumeyye Erdogan'i savunmak islam dusmani fitne merkezi karanlik odaya kaldiysa Sumeyye hanim'in iki kere degil bin kere dusunmesi gerekmektedir. Kadem'inde yaptigi Millet'in maseri vicdaninda kabul gormeyen icratlariyla bu fitneci takimina malzeme vermekten 1 an once vazgecerek bindikleri dali kesmekte olduklarini farketmelidirler. Fitneyi koruklemek maksadiyla kadini meta olarak goren,vucudunun teshirinden nemalanip haz alan ne kadar sapik varsa kadin haklari savunucusu pozunda birden kademin avukatligina soyundular. Yillarca kademi kuranlarin inanc ve dusuncelerine savas acmis bu karanlik guruh ne olduda birden kadem'ci kesildi? Bunlari kadem'in oturup dusunmesi ve nerede hata yaptiklarini sorgulamalari gerekmektedir vesselam.
  • misafirmisafir39 dk önce
    Hainlerin, memleketin aile fertleri tarafından yönetildiği imajını yaymak içinki saçmalığı!

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