Karanlık Oda yine fitne peşinde! Bu kez Karahasanoğlu'nun yazısını çarpıttılar

yeniakit.com.tr

Her defasında foyası ortaya çıkan ve 'cımbızlayarak' yaptığı yalan haberleri nedeniyle kimsenin itibar etmediği karanlık 'oda tv' adlı site, Akit Medya Grubu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin arasını bozmak için fitne çıkarma çabalarını sürdürüyor.

Akit’in haberlerini ve yayınladığı yazıları 'keserek ve kırparak' haber yaparal algı operasyonu çekmeye çalışan karanlık oda, son olarak gazetemizin Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu’nun dün yayınlanan "KADEM ya öğrensin, ya sussun!" başlıklı yazısını çarpıttı.

İşte o skandal manşet;

Karahasanoğlu’ndan cevap

Karahasanoğlu’nun 'İstanbul sözleşmesi' üzerinden KADEM’i eleştirdiği yazısını manşete taşıyan fitneci oda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın fotoğrafını kullanarak "Akit, Sümeyye Erdoğan’a ‘sus’ dedi" başlığını attı. Karahasanoğlu’nun yazısını Sümeyye Erdoğan’a "sus" demiş gibi lanse eden 'karanlık oda'ya Akit TV’nin ilgiliyle izlenen programı ‘Manşetlerin Dili’nde cevap verildi.

Fatin Dağıstanlı’nun sunduğu programda oda TV’nin iftirasını yorumlayan Ali Karahasanoğlu şunları söyledi;