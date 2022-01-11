Karanlık Oda TV'nin referansı hırsızlar oldu

"Ekonomik kriz var", "batıyoruz" yaygarası kopartarak halkı AK Parti hükümetine karşı isyana teşvik eden karanlık Oda TV'nin son skandalı büyük tepkiyle karşılandı.

Hırsızları kendine referans alan Oda TV, rezil bir habere imza attı.

Bir Youtube kanalının sokak röportajında "hırsız" olduğunu söyleyen bir kişi, evlerden çalacak bir şey bulamadıklarını iddia ederek pişkince devletten yardım istedi.

Ekonominin kötü olduğunu söyleyen hırsız, "Evlerden bir şey çıkmıyor. Devlet bize yardımcı olsun. İnsanlar eve kapandı. Bir yere giremiyoruz. Devlet bize yardım etsin, biz de ekmeğimizdeyiz" diyerek "pes" dedirten ifadeler kullandı.

İşte "Ekonomik kriz var" diyebilmek için utanmadan hırsızı kendine kaynak gösteren Oda TV'nin o rezil haberi: