Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr



Karanlık Oda Tv’ciler yine yalan ve iftira ile hedef gösterme soysuzluğuna girişti. Cumhurbaşkanı tarafından 12 yıllığına Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanan Adalet Bakanı Yardımcısı Selahaddin Menteş’i Nurettin Yıldız Hoca hakkında atılan iftiralar üzerinden hedefe koyan karanlık Oda’cılar, CHP’li Aylin Nazlıaka’nın Meclis kürsüsünden attığı iftiraları da kendilerine malzeme yaptılar.

Yalan ve iftira yöntemini gelenek haline getirdiler

Açıklamaların arkasını ve önünü keserek yalan ve iftira atmayı alışkanlık haline getiren karanlık Oda Tv’ciler, Nurettin Yıldız Hoca’nın bir sohbetinde ifade ettiği dini konuları da aynı yöntemle çarpıtarak iftira atanların yalanlarını yeniden gündeme getirdi. AYM’ye atanan Menteş’in sosyal medya hesaplarından Nurettin Yıldız Hoca ile ilgili paylaşımlar yaptığını öne süren karanlık Oda Tv’ciler, Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’ın Akit Tv’deki konuşmalarını da çarpıtarak hedef göstermişlerdi. Karanlık Oda’cıların Müslümanlara karşı bitmek bilmeyen kin ve öfkesi, şizofreni boyutunu aşarak kriminal bir vaka haline geldi.