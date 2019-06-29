Karanlık Oda TV, homoluğun kitabını savundu! Reklamı yapılmayınca çığlık attılar

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Turkuvaz Medya Grubu'na bağlı Sabitfikir adlı dergi, A7 Kitap tarafından verilmek istenen reklamı eşcinsel içerik barındırdığı için kabul etmedi. Reklam sahibi A7 Kitap, solak medyaya bir açıklama servis ederek, "A7 Kitap olarak yayımlama özgürlüğünün sansürlenmesi anlamına gelen bu talebi kınıyor ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Karan Oda'dan etik dışı hareketler!

Yaşananları manşetinden duyuran Karanlık Oda, eşcinsel içerikli kitabın reklamını kabul etmeyen Turkuvaz Medya'yı 'sansür' uygulamakla suçladı. Söz konusu haber, akılalmaz bir şekilde Ekonomi Bakanı Berat Albayrak ile ilişkilendirilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Paul Russel’in kaleme aldığı ve A7 Kitap tarafından yayımlanan “Tarih Boyunca En Etkin 100 Eşcinsel” adlı kitaba Sabah ATV gibi yayınları da içerisinde bulunduran Ekonomi Bakanı Berat Albayrak’a yakınlığıyla bilinen Turkuvaz Grubu sansür uygulandı."

Eşcinsel sapkınları sansürleyenleri kınıyorlarmış!

Turkuvaz Grubu’nun kitabın ilandan çıkarılması talebini kınayan A7 Kitap da, "Kitabımıza uygulanan sansürü kabul etmeyip ilanımızı geri çektik." açıklamasında bulundu.

A7 Kitap tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

"A7 Kitap olarak, Turkuvaz Dergi Grubu'na ait olan Sabitfikir isimli dergiye, 'A7 Kitap Editörü Çeviri Kitaplar Seçkisi' başlığıyla 10 kitaptan oluşan bir ilan vermek istedik. İlanımızda yer alan kitaplardan biri olan ve editörlüğünü Suat Hayri Küçük'ün yaptığı Paul Russell tarafından yazılan 'Tarih Boyunca En Etkin 100 Eşcinsel' kitabımızın ilandan çıkarılması tarafımızdan talep edildi. Kitabımıza uygulanan sansürü kabul etmeyip, ilanımızı geri çektik."