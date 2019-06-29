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Karanlık Oda TV, homoluğun kitabını savundu! Reklamı yapılmayınca çığlık attılar

A7 Kitap, Turkuvaz Yayın Grubu bünyesinde bulunan Sabitfikir adlı dergiye aralarında 'Tarih boyunca en etkin 100 eşcinsel' adlı kitabın da bulunduğu 10 kitaptan oluşan bir seriyi ilan vermek istedi. Sabitfikir dergisi 9 kitabın ilanını onaylarken eşcinsel içerikli kitabı yayınlayamayacağını söyledi. Yaşananları solak medyaya servis eden A7 Kitap, uygulanan yaptırımı 'sansür' olarak duyurdu.

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:26
Karanlık Oda TV, homoluğun kitabını savundu! Reklamı yapılmayınca çığlık attılar

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Turkuvaz Medya Grubu'na bağlı Sabitfikir adlı dergi, A7 Kitap tarafından verilmek istenen reklamı eşcinsel içerik barındırdığı için kabul etmedi. Reklam sahibi A7 Kitap, solak medyaya bir açıklama servis ederek, "A7 Kitap olarak yayımlama özgürlüğünün sansürlenmesi anlamına gelen bu talebi kınıyor ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Karan Oda'dan etik dışı hareketler!

Yaşananları manşetinden duyuran Karanlık Oda, eşcinsel içerikli kitabın reklamını kabul etmeyen Turkuvaz Medya'yı 'sansür' uygulamakla suçladı. Söz konusu haber, akılalmaz bir şekilde Ekonomi Bakanı Berat Albayrak ile ilişkilendirilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Paul Russel’in kaleme aldığı ve A7 Kitap tarafından yayımlanan “Tarih Boyunca En Etkin 100 Eşcinsel” adlı kitaba Sabah ATV gibi yayınları da içerisinde bulunduran Ekonomi Bakanı Berat Albayrak’a yakınlığıyla bilinen Turkuvaz Grubu sansür uygulandı."

Eşcinsel sapkınları sansürleyenleri kınıyorlarmış!

Turkuvaz Grubu’nun kitabın ilandan çıkarılması talebini kınayan A7 Kitap da, "Kitabımıza uygulanan sansürü kabul etmeyip ilanımızı geri çektik." açıklamasında bulundu.

A7 Kitap tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

"A7 Kitap olarak, Turkuvaz Dergi Grubu'na ait olan Sabitfikir isimli dergiye, 'A7 Kitap Editörü Çeviri Kitaplar Seçkisi' başlığıyla 10 kitaptan oluşan bir ilan vermek istedik. İlanımızda yer alan kitaplardan biri olan ve editörlüğünü Suat Hayri Küçük'ün yaptığı Paul Russell tarafından yazılan 'Tarih Boyunca En Etkin 100 Eşcinsel' kitabımızın ilandan çıkarılması tarafımızdan talep edildi. Kitabımıza uygulanan sansürü kabul etmeyip, ilanımızı geri çektik."

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 12:26
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  8. şok suçlama
  9. Özel haber
  10. Oda TV kime hizmet ediyor

YORUM YAZ

  • ZiyaZiya20 dk önce
    Homo homoyu sever adi karanlık tv olursa homo ilede ibne ilede beraber olur
  • Ali RüzgarAli Rüzgar25 dk önce
    Fetönün Tetullahı da .. olduğu için bu tür olayların artması, ve de fetöye destek olanların  olması olağandır.
  • şenay doğanşenay doğan45 dk önce
    aferin turkuz gurubuna insanın helakine mani olamamak başka birşeydir onu helake götürecek ortamları hazırlamak başka birşeydir hep söyledim ama anlatamadım mülk allahındır onu dilediğine verir dilediğinden alır buna da hiç birşeyle mani olamazsınız iktidar istiyorsanız ikna edeceğiniz kişi allahtır ab değil diye allaha emanet olun
  • Osmanli KürdüOsmanli Kürdü1 sa önce
    homo istanbula yol göründü ehhhh ama üzülmek yok istanbul istedi Homo askiyla yanib tutusan ekrem abiniz sizi kucaklamaya geldi :-)) daha neler gelecek basiniza beter olun nankörler homolarin icinde bogulun
  • ........1 sa önce
    Fetö pkk chp yunan abd plaj milliyetçileri. Bütün sapıklar bir oldu.
  • Özgür türkiye Özgür türkiye 1 sa önce
    ALLAH'hikmetinden sual olunmaz vardır bir hesabı sorgulamak kötülemek insanoğluna düşmez yaradan bilir.

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