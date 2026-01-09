Karanlık ellerden kaos çağrısı! Özgür Özel ve FETÖ'cüler halkı sokağa çağırdı

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Türkiye’nin huzur ve güvenliğini hedef alan şer odakları bir kez daha kirli bir senaryo ile sahneye çıktı. Milli iradeye kasteden FETÖ’cü hainler ile CHP yönetimi, eş zamanlı yaptıkları açıklamalarla milleti sokağa ve kaosa çağırdı. Devletin kurumlarını ve hukuku açıkça hedef alan bu isimlerin söylemlerindeki ağız birliği, kirli ittifakı bir kez daha gözler önüne serdi.

Milli iradeyi hedef alan bu skandal çağrılarla, sokağa inme ve hukuka itaatsizlik naraları atılarak toplumsal barışın zedelenmesi amaçlanıyor.

Vatan hainliğinden hüküm giyen firari Can Dündar, devlete başkaldırı çağrısı yaparak, "Hukuku ortadan kaldıranlar, itaatsizlik hakkının önünü açtı. Bundan sonrası gücü gücü yetene dönemidir. CHP’nin artık tek çıkışı var; sokakta olmak, sokakta kalmak, sokaktan gelen meşru gücünü kullanmak" ifadelerini kullandı. FETÖ’nün firari kalemşoru Adem Yavuz Arslan da bu kaos planını destekleyerek, "CHP bunları önlemek, ülkeyi kurtarmak istiyorsa muhalefeti örgütlemeli, sokağa inmek zorunda. Alternatif bir yöntem yok" diyerek niyetlerini açık etti.

Hainlerin bu çağrısına CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılarak tehdit dolu bir dil kullandı. Özel, "Bütün demokratları, bütün CHP’lileri baba ocağına, Atatürk'ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum. Tarihi bir yanılgı içindesiniz, mahcup olacaksınız. Bu hatadan dönün. Son uyarımdır!" diyerek milleti gerginliğe sürüklemeye çalıştı. CHP’li Ali Mahir Başarır ise "Tüm İstanbulluları, bize oy veren vermeyen fark etmiyor, buraya davet ediyorum" sözleriyle kışkırtma korosuna dahil oldu.

