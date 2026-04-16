Karanlık eller okullara uzandı

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile milli bir müfredata kavuşan ve son dönemde hayata geçirilen ÇEDES protokolü, Ramazan Genelgesi, nisan ayını kapsayan “Maarifin Kalbinde Çocuk” temalı etkinliklerle şuurlu nesiller yetiştirmeyi amaçlayan okullarımıza yönelik zaman ayarlı kirli bir senaryo devreye sokuldu. Önceki gün Siverek ilçesinde 16 kişinin yaralandığı alçak saldırının ardından dün de Kahramanmaraş’ta kan döküldü. Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’na saldırı düzenlendi.

Kanlı saldırıda 1’i öğretmen, 8’i öğrenci 9 kişi hayatını kaybetti, 6’sı yoğun bakımda, 13 kişi ise yaralandı. Okulun öğrencisi 14 yaşındaki saldırgan, o kargaşada kendisine ateş ederek öldürdü.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, “Okulumuzun öğrencisi. Babası eski emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah 7 şarjörle gelmiş. İki sınıfa girmiş” dedi.

Öte yandan, saldırı haberinin ardından, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tüm programlarını iptal ederek kanlı saldırının yaşandığı Kahramanmaraş’a gitti. Adalet Bakanlığı da olayı soruşturmak üzere 7 savcının görevlendirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığınca da Saldırıya ilişkin 4 Mülkiye Başmüfettişi ve 4 Polis Başmüfettişi görevlendirildi. Diğer yandan, olaya ilişkin medyaya da görüntü yasağı getirildi.

“DEVLETİN İLGİLİ KURUMLARI ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİ ALACAKTIR”

Olaya ilişkin Akit’e özel değerlendirmede bulunan TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysal Tipioğlu, “Şanlıurfa Siverek’te yaşanan menfur hadisenin ardından Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’na benzer bir saldırının gerçekleşmesi, son derece üzücü ve üzerinde gerçekten ciddiyetle durulması gereken bir durum. Bu tür olayların ardışık şekilde yaşanması, şiddetin sadece bireysel değil, toplumsal olaylardan da etkilenebildiğini, rol model olduğunu gösterebilmektedir. Bu tür saldırıların ölçüsüz bir şekilde gündemde tutulması, görüntülerin detaylı şekilde aktarılması, görünürlük kazandırılması, benzer eğilimdeki kişiler üzerinde olumsuz etki yapabilmektedir. Medya tabi ki olayları haberleştirecektir ancak olayları yaygınlaştıracak şekilde haberlerin sunulmasından uzak durmak gerekir. Bu noktada hem kamu otoritelerine, hem medyaya önemli sorumluluk düşmektedir. Devletimizin güvenlik kurumları bu olayı da sonuna kadar araştıracak ve tüm yönleriyle aydınlatacaktır. Yine güvenlik ve eğitim politikalarında da bu tür olayların benzer psikolojideki kişiler tarafından taklit edilebileceğinin de sorumlular tarafından göz önünde bulundurulması gerekir. Önleyici tedbirleri ve güvenlik mekanizmalarını oluşturmamız gerekiyor. Olayların gelişme şekline bakıldığında bazı karanlık mihraklar akla gelse de meseleyi doğru zeminde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Devletimizin, AK Parti Hükümeti’nin önceliği nettir: Çocuklarımızın güvenliği ve milletimizin huzuru, her şeyin üzerindedir. Bunun bilinmesi gerekir. Yine devlet olarak da hükümet olarak da hiçbir evladımızı kaybetmeye tahammülümüz yoktur. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması noktasında gereken her adımın kararlılıkla atılması devletimizi ve toplumumuzu oluşturan herkesin ortak sorumluluğudur. Devletin ilgili kurumları mutlaka oturacak konuşacak, değerlendirecek. Alınması gereken bütün tedbirler alınacaktır. Çocuklarımızı her türlü tehlikeden korumak hepimizin sorumluluğudur. Hayatını kaybeden öğretmenimize, yavrularımıza Rabbimden rahmet diliyorum. Yaralanan evlatlarımıza, çocuklarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“TOPLUMSAL SEFERBERLİKLE BU PROBLEMİN ÜSTESİNDEN GELİNMELİDİR”

Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz da kanlı saldırıya ilişkin Akit’e şu değerlendirmede bulundu: “Okullarda yaşanan olaylar artık çok farklı bir boyut kazanmıştır. Batı ülkelerinde gördüğümüz, silahlı taramalar ve çok sayıda can kaybı, okul güvenliği konusunun ne kadar aciliyet kazandığını göstermiştir. Ulusal yas ile okullar belli süreliğine tatil edilmeli ve toplumsal seferberlikle bu problemin üstesinden gelinmelidir. Olaylar analiz edildiğinde yapılması gerekenler gün gibi ortaya çıkacaktır. Şiddet içeren diziler, kontrolsüz sosyal medya kullanımı, kolay ulaşılan uyuşturucu, şiddeti normalleştiren oyunlar, bozulan aile ve toplumsal yapı, öğretmenin aşınan imajı birleşince üzücü olayların yaşanması kaçınılmaz oldu. Bir an önce ulusal eylem planı hazırlanmalı ve bir yerden başlanmalıdır. Üzgünüz, kırgınız ve maalesef korumasısız”

Olayın haberini alır almaz Kahramanmaraş’a hareket eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal da, yaşanan saldırının çok üzücü olduğunu belirterek, olaya ilişkin detaylı açıklamalardan, haberlerden kaçınılması gerektiğini söyledi. Köksal, “Keşke Şanlıurfa’da yaşanan olay da medyada detaylı şekilde verilmeseydi. Ne yazık ki bu tür olayların detaylı şekilde kamuoyuna aktarılması, benzer saldırıları tetikleyebiliyor. Çok üzgünüz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağolsun” dedi.