“Karanlık 8 saat” ya da “karanlık 6 dakika”!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında, ABD ziyareti sırasında 8 saat ortadan kaybolan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Bartın'da vefat eden maden işçilerine değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD gezisinde ortalıktan kaybolduğu “8 saat.”

Ve.

Cuma akşamı Amasra’da 41 işçinin ölümüne sebep olan grizu patlamasında, saat 18.09 ile 18.15 arasındaki veri kaydı tespit edilemeyen 6 karanlık dakika..

8 saat ile ilgili yazdık. Eleştiri getirdik.

6 dakika ile ilgili soruluyor, soruşturuluyor, öğrenilmeye çalışılıyor.

Kayıp 8 saati çözmek kolay.

Kemal Kılıçdaroğlu çıkacak, “Şu saatte yola çıktık. Yanımızda şunlar vardı.. Şu saatte şuraya vardık. Şu kadar orada oyalandık. Şu saatte yola çıktık. Şu saatte ektiğimiz diğer gazetecilerle birlikte şu noktada buluştuk” diyecek..

Olay bitecek..

Veya..

“Birlikte gittiğimiz gazetecileri, şu kişi ile görüşmemize şahit olmasınlar diye ekip, şu saatte yola çıktık, şu saatte o görüşmeyi yaptık, sonra hiçbir şey olmamış gibi, şu saatte şu noktaya gittik. Ve sanki 8 saat yolda geçirilmiş gibi, ekip arkadaşları ile buluşup, gerçeği gizledik” diyecek..

Burda da, kamuoyu Kemal Kılıçdaroğlu hakkında olumlu/olumsuz kanaatini oluşturacak.

Olay kapanacak..

“6 dakika” mı?

O “6 dakika”, 41 insanın, yöneticilerin kusuru sonucu mu, yoksa öngörülemeyen bir durum sonucu mu kazaya muhatap olduklarını, tedbirlerin kazayı önlemeye veya kazada ölümleri önlemeye ya da azaltmaya yetip yetmeyeceği gerçeğini de ortaya çıkaracak.

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