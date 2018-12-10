Karanfilsin kararın yok, hem de senin karanfilden haberin yok!

Suya katınca kelliğin, bala katınca öksürüğün çaresi, dendiğinde aklınıza "karanfil" gelmeli.. O kırmızı karanfil değil, şu tohum karanfil.. Karanfilin sağlığa faydası da en az kokusu kadar keskindir. Bazı rahatsızlıklara anında çözüm sağlar, birçok ürkütücü hastalık için ise ciddi anlamda koruma..

Saç köklerini besler ve dökülmeye engel olur. Bunun yanında saçların koyulaşmasını sağlar, doğal ve sağlıklı görünüm kazandırır...

Bir bardak kaynar suya 10-15 adet karanfil atarak 10 dakika bekletin. Yapmış olduğunuz karanfil çayını kafa derinize masaj yaparak yedirin. Saç dökülmesinin durduğunu fark edeceksiniz...

Özellikle karanfil yağı akne tedavisi için çok etkili. Antibiyotik özelliği vardır. Genelde el ve yüz kısmına uygulandığında kremlerle inceltilir. Cilde uygulandığında ise karıncalanma hissi verir.

Karanfil, diş macunu sektöründe çok yaygın olarak kullanılan bir bitki türüdür. Karanfilin diş ağrılarına çok iyi geldiği çok eskilerden bilinir.

Eğer çok acı verici diş ağrısı çekiyorsanız bir karanfili ağrıyan kısma koyabilirsiniz. Veya karanfil yağından çok az bir miktar pamuğa dökerek ağrıyan dişin üzerine koyabilirsiniz. Çok kısa bir sürede ağrıyı geçireceğini göreceksiniz.

Karanfil demlenip çay olarak hazırlanıp içilebilir. Bu şekilde bağırsaklarda karın bölgesinde meydana gelen şişkinlik şikayetlerine önemli ölçüde çözüm üretir ve rahatsızlığı giderir.

Sinüzite iyi gelir

Sinüzit sorunu olanlar için özellikle kış aylarında sinüzitin verdiği baş ağrılarından dolayı hayat zehir olur. Birçok uzman bunun için karanfil tozunun burundan çekilmesini önermektedirler. Fakat bunu yaparken dikkat edilmesi gerekir çünkü karanfil tozu da en az karanfil kadar etkilidir.

Yorgunluğu giderir

Özellikle kokusu sinir siteminde etkileyici rol oynamaktadır. Gerginlikten uzaklaştırır. Yani stres atar. Yorgunluktan kaynaklanan olumsuz düşüncelerden sizi uzaklaştırır ve dolaylı olarak ruh sağlığımıza da olumlu yönde etki eder.

Öksürük ve kötü nefes kokusunu giderir

Yemeklere eklenerek tüketilmesi keskin kokusunu bir nebze azaltabilir. Rahatsız edici ve öz güvene çok zarar veren nefes kokusu veya diş çürüklerinden dolayı oluşan ağız kokularına karşı etkilidir. Bunun için günlük olarak ara ara ağzınıza 1 tane karanfil koymanız yeterli olacaktır.

Bulantı ve kusmalara karşı

Karanfil yağı ağızdan alındığında bulantı ve kusmalara karşı çok etkili olduğu söylenmektedir. Özellikle sabah kusmaları için iyi bir çözüm olabilir.

Soğuk algınlığına da

Soğuk algınlığına karşı karanfil yağını incelterek bal karıştırıp içmek faydalı.. Bunun için ılık suya bir miktar karanfil yağı karıştırılır ve bu karışıma da bir miktar bal eklenir ve bu şekilde içilir. Günde 2 veya 3 kere içmek öksürüğün etkisini azaltır veya tamamen geçirir.