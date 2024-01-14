Karanfilin mucize 6 yararı! Bomba gibi: sağlık sistemi güncelleme desteği artıyor, şifa olacak! İşte detayı

Karanfil, syzygium aromaticum ağacının çiçekli tomurcuklarıdır. Hem bütün hem de öğütülmüş formda bulunan bu çok yönlü baharat yiyeceklere ve içeceklere lezzet katmak amacıyla sıklıkla kullanılır. Tatlı, aromatik lezzetlerine ek olarak, karanfiller potansiyel tıbbi özellikleri ile bilinir.

Karanfil, mutfaklarda kullanılan, antioksidan, vitamin ve mineral bakımından zengin bir baharattır. Karanfilin sağlık açısından yararları arasında sindirimin iyileştirilmesi, bakteri ile mücadele, karaciğeri korumak, akciğer kanseri ile savaşmak, kan şekerini düzenlemek, bağışıklık sistemini geliştirmek, iltihapla mücadele, ağız sağlığını desteklemek, solunum yolu enfeksiyonu tedavi etmek, baş ağrısını iyileştirmek, stresi azaltmak, yaraları tedavi etmek, desteklemek, akne tedavisi, genç cildi teşvik etmek ve mide ülserlerini önlemek vardır. Şimdi, karanfilin sağlık açısından faydalarına gelin daha yakından bakalım… Karanfilin faydaları nelerdir? Karanfil neye iyi geliyor? İşte bilinmesi gerekenler…

Karanfiller Nasıl Seçilir?

Öncelikle karanfil aldığınızda toz haline gelmemiş olması gerekmektedir. Örtünmeyen yani toz haline gelmeyen Karanfiller 2 yıldan daha uzun süre dayanıklılık gösterebilir Eğer toz haline gelmişse sadece altı ay içerisinde tüketilmesi gerekir. Karanfilin son derece yoğun bir kokusu bulunur. Eğer kokladığımızda ya da taktığınızda bu yoğunluğu hissetmiyorsanız bozulduğu anlamına gelecektir.

Cam kavanozlarda veya sağlıklı ham maddeden yapılmış Çelik ya da seramik saklama kaplarının içerisinde muhafaza edilebilir. Saklanmış olduğu ortamların serin olması dayanıklılığını arttıracaktır. Buzdolabındaki raf kısmında saklayacaksın ağzı hava almayacak şekilde saklamanız gerekiyor.

Bunun dışında güneşe temas etmemesi ve mutlaka rutubetsiz bir alanda muhafaza edilmesi gerekmektedir. Küflenmeyi önleyerek uzun süre taze kalmasını ve rahatlıkla kullanmayı sağlayabilirsiniz. Düzenli kullanımlarda insan sağlığına büyük faydalar sağlamaktadır. Haftada bir gün mutlaka toz halinde yemeklerin içerisinde kullanılmasında fayda görülmektedir. Gelişme çağındaki çocuklara kullanılması son derece faydalı olacaktır.

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Peki, doğru ve nitelikli bir karanfil buldunuz ve aldınız nasıl saklamalısınız?

Karanfili Nasıl Saklanmalıyız?

Karanfilleri gizlemek için hava geçirmez bir sırça veya plastik kap kullanmalısınız. Karanlık serin ve kuru yerde saklamalısınız. Öğüttüğünüz veya toz olarak aldığınız bir karanfil ise buzdolabına gizlemelisiniz.

Karanfilin Sıhhate Bereketleri

Karanfil yemek pişirmede, aroma vermede ve değişik emeller için yemeklerde yaygın olarak kullanılan bir baharat türüdür.

Farklı olarak sigaralara emeliyle de ilave edilmektedir. Karanfilin yağı, antiseptik özelliktedir ve tıbbi emeller için kullanılmaktadır. Karanfil bileşiminin %70-90’ı eugenol adlı bir bileşikten oluşmaktadır ve karanfilin güçlü, aromasını ve kokusunu verir.

Baharat olarak mutfakta kullanmanın yanı sıra seçenek tıpta hastalıkları, sızıları rehabilitasyon etmek emeliyle bir hayli alanda kullanılmaktadır.

1. Diş Sızısını Eksiltir

Karanfil, diş sızısını eksiltir. Karanfili ağzınıza atın ve yumuşayana kadar dolaştırın. Ağrıyan dişinizin üzerinde yumuşayan karanfili dolaştırmaya çalışın. Diğer yöntem ise bir kaç karanfili tülbentin arasına koyun.

Karanfilleri bölün sonra ise tülbenti ağrıyan dişinizin üzerine koyun. Yakalayabildiğiniz kadar ağzınızda bekletin. Unutmayın, diş sızınız için ilk yapmanız gereken bir diş doktoruna göstermektir.

2. Bulantı ve Kusmayı Geçirir

Kusma ve bulantı geçici bir problem yediklerinizden kaynaklanabilir. yalnız mide ve bağırsak rahatsızlığınızın başlangıç bulgusu da olabilir.

Öncelikle aralıksız yinelenen bir gidişatsa doktorunuza müracaat etmelisiniz. Sindirim sisteminde yaşanan problemlerin gerçek nedeni genellikle bakterilerdir. İlaçlar her zaman çözüm ve hafifleme sağlamayabilir.

Bulantı, sindirim problemleriniz için natürel yollarla rehabilitasyon olmak istiyorsanız karanfil ve bal karışımı inanılmazdır. Çok daha öncekinden beri karanfil tozu ile bal karışımı bulantı için kullanılmıştır. Karanfil, anti-inflamatuar özelliğinin yanı sıra natürel anestezik tesire sahiptir.

Bu tesir kusma sırasında mideden yukarıya olan hareketin tersine dönmesini sağlar. Natürel balın anti bakteriyel özelliği bakterilerle savaşmaya dayanakçı olur.

Böylece mide de hafifleme sağlanır. Yapmanız gereken birkaç adet karanfili hırpalayarak toz haline getirin ve sonra bir tutam alıp 1-2 çay kaşığı doğal bal ile karıştırın. Bulantınız olduğu zamanlarda bunu yutabilirsiniz.

3. Ağız Kokusunu Eksiltir

Restaurantlarda ikram edilen karanfili öğreniyorsunuzdur. Nedeni, ağızdaki makûs kokuyu giderir. Makûs soluk, ağız kokusundan yakınıyorsanız karanfil size dayanakçı olacaktır. Taneleri ağzınızda çiğnemek güçlü ise yemeklerinize katarak kullanın. Dilerseniz meşrubatlara, meyve sularınıza, shakelere ekleyebilirsiniz.

4. Sinüziti İyileştirir

Alerjisi olan fertler için semptomları eksiltmeye dayanakçı olabilir. Evde aromaterapi difüzörü var ise 3 damla karanfilin yağını difüzöre edin.

Maksimum 20 dk süresince karanfil yağının kokusunu soluyun. Solunum yollarının açılmasına, solunumun çoğalmasına ve tıkanıklığın açılmasına dayanakçı olur. Solunum rahatsızlıklarının rehabilitasyonunda yardım olabilir.

Evde difüzör yok ise karanfil yağını göğsünüzün 1-2 damla damlatın ve burnunuz, göğsünüz, sinüsleriniz arasında masaj yapın. Alıngan bir cilde sahipseniz Yoğunluğunu Hindistan cevizi yağı ile karıştırarak eksiltin.

Bir başka usul ise bir büyük bardak ılık suyun içerisine 2-3 damla karanfil yağı ilave edin. Solunum sistemine dayanakçı olmak, enfeksiyonları önlemek istiyorsanız gün içerisinde çay gibi bir defa içebilirsiniz.

Alerji ve sinüs gibi problemlerin günlük yaşamınızı etkilemesini yasaklamak istiyorsanız alerjinizi çoğaltan, mukus salınımını çoğaltan ve inflamasyona neden olan besinleri günlük yaşamınızdan çıkartın. Bunların yerine rehabilitasyon olarak kullanabileceğiniz nebatsal kaynakları, baharatları kumpaslı olarak harcamaya çalışın. Ancak kullandığınız ilaçlar bunlara tesir edebilir. Hekiminize danışmayı unutmamalısınız.

5. Kabarıklık, Gaz Problemlerine faydalıdır

Vücutta gaz problemi bağırsak ve midede gaz ölçüsünün fazla olmasını sezilir. Bunun bir nedeni gaz alımının fazla olması veya yenilen besinlerde oluşan sindirim güçlükleridir. Hazmedilemeyen gıdalar, bakteriler tarafından gaz yapımına neden olur ve kabızlık alana gelir.

Öncelikle gaz sorunu çok sık oluyorsa ve fark ettiğiniz bir yiyecek varsa 1 gün süresince o yiyecek ve ondan yapılmış olan değişik yiyecekleri beslenmenizden çıkarmalısınız. Neticesinde hafifleme yaşarsanız o yiyeceğe karşı sindirim kasveti sürüklüyorsunuz demektir. Karanfil gaz sorunu ile savaşmak için çok etkilidir. Yapılan yemeklere 1-2 tane karanfil atabilirsiniz yada karanfil çayı yapıp içebilirsiniz.

6. Soğuk Algınlığını İyileştirir

Yazın yada kışın fark etmeksizin tutulma olasılığı çok yüksek oluyor. Tez atlatabilmenize dayanakçı olabilecek karışım tasvirinde tabi ki karanfil tesirini gösteriyor.

Az evvel de bahsettiğimiz anti mikrobiyal ve anti inflamatuar özellikleri soğuk algınlığı rehabilitasyonunda ehemmiyetli yardım sağlıyor. Günlük olarak karanfil harcamak soğuk algınlığına tutulmanızı maniler. Ancak, tutulduğunuz vaziyetlerde de iyileşmenizi kolaylaştıracaktır.

Ilık suyun içerisine 2 tatlı kaşığı bal ve 4 damla karanfil yağı koyun ve gün içerisinde tüketin.

Karanfilin Cilde Faydaları

Doğal olan karanfil yağı çok eforludur ve dikkatli uygulanmalıdır. Dolaysız cilde uygulamak suratı yakabilir. Bu surattan uygulamadan evvel yüzde 1’e kadar düşük bir seviyeye olmalıdır. Karanfil yağı cildi rehabilitasyon etmek için kullanılmaktadır.

Sivilceleri Yok Eder

Aynaya baktığınızda gitmeyen sivilcelerden bıktınız mı ? doğal bir yolla rehabilitasyon etmek istiyorsanız karanfil yağını sınamanızda fayda var. Siyah nokta, irinli sivilceler, kızarıklıklar, sivilceler ve pul pul dökülme cilt rahatsızlığıdır.

Akne problemi genellikle hormonel balanssızlık sebebiyle ergenlik yarıyılında oluşabilir. Aynı zamanda cildin fazla neticeyi de oluşmaktadır.

Karanfil nebatının çiçeklerinden elde edilen bu uçucu karanfil yağı, muhteşem temizletme özelliğine sahiptir. içerisinde olan eugenol maddesinin anti bakteriyel özelliği sayesinde sızılı ve irinli sivilceleri ortadan kaldırmaya dayanakçı olur.

Karanfil yağı sivilceleri yok etmek için çok eforludur. Sivilceli bölgeye topikal uygulanmalıdır. Uyguladıktan sonra karınca hissi verir. Karanfil yağının anti mikrobiyal özelliği bakımından bakterilerin öldürülmesini sağlar ve sivilcenin diğer bölgelere dağılmasını önler.

2009 senesinde Çin’de yapılan bir çalışmada iltihaplı sivilceye en çok neden olan bakteri çeşidi üzerine karanfil yağı uygulanmıştır. Neticesinde aşikar bir biçimde bakteriler eksilmiş ve faize, gelişmeleri durmuştur.

Sivilcelerinizi azaltmak için karanfil yağını kullanmalısınız. Yoksa cilt tahriş olabilir. Seyrelmesi için ise hindistan cevizi yağı yada zeytinyağı kullanın. 10 damla hindistan cevizi yağına 1 damla karanfil yağı koyun.

Bir kulak pamuğu takviyesiyle veya pak parmak ucuyla sivilce üzerine uygulanabilir. Azıcık kurumaya vazgeçip sonrasında durulamanız yeterli olacaktır.

Yara İzleri ve Kirleri Rehabilitasyon Eder

Ciltteki kirleri gidermek oldukça güç ve uğraştırıcı bir gidişattır. Konutta yapacağınız karışım ile kirlerinizi veya yara izlerinizi eksiltebilirsiniz. Ancak ölçülere dikkat etmelisiniz. Ciddi bir vaziyetiniz varsa bir uzmana danışmalısınız.

Karanfilin toz halini satın alın veya konutta 3-4 adet karanfili öğütün ve bir tutam alın, 1 tatlı kaşığı bal ile karıştır. Yara izinizin, kızarıklığınızın veya kirinizin olduğu bölgeye sürün tüm suratınıza uygulamayın. Kuruduktan sonra durulayın. Kirler eksilmeye başlayana kadar bu harekâta devam edin.

Antioksidan Kaynağıdır

Değişik uçucu yağların hiçbirinin karanfil yağı antioksidan özelliğine sahip değildir. Antioksidanları muhakkağım bir hayli defa duymuşsunuzdur. Sıhhatli cilt ve bedeni gözetmek için çok iyi olduğu gerçeğini öğreniyoruz ve bir hayli mahsulün içerisinde karşımıza çıkıyor.

Karanfil yağı, potasyum, sodyum, fosfor, demir ve vitamin A ve C gibi mineral bakımından zengindir. Bu surattan karanfili harcamak ve yağını cilt mahsulleriyle beraber emin ölçülerde kullanmak cildinizi gençleştirecek, güzelleştirecektir.

Uykusuzluğa ve Strese Dayanakçı

Fazla stresli olduğunuz ve bir cinsli kendinizi yatıştıramadığınız gidişatlarda karanfil yağı gevşemenize dayanakçı olacaktır. Uyuyamayanlar için Uykunuzun gelmesini sağlar.

Düzensiz uyku ve fazla stres sıhhatsiz bir cildin esas nedenidir. Her iki vaziyette kumpasa koyulduğunda cildinize tesirini fark edeceksiniz. Karanfil yağını evinizde bulunuyorsa aromaterapi difüzörüne damlat ve 20 dakika sonra uykuya dalmanızı kolaylaştıracaktır.

Karanfilin Saça faydaları

Saç Dökülmesini Önler

Karanfil veya karanfil yağı saçınızın dökülmesini önler ve dolgun görünmesini sağlar.

Saç Rengini Yeniler

Karanfil çayı şahane bir saç rengi yenileyici olarak kullanılabilir. Karanfil çayının soğumasını bekledikten sonra tüm saçınıza uygulayın ve şampuanlayıp, durulayın.

Saçınız, şampuanlandıktan sonra yalnızca bir karanfil çayı ile yaşam dolu görünecektir. Karanfil kokusu da tazelenmiş saçlar için hoş bir koku sağlar.

Saç Kremi

Sert ve taranmayan saçlardan usandıysanız karanfilli karışım saçlarınıza iyi gelecektir. saçınızı yumuşatacak ve parfüm kokusu verecektir. 3 çorba kaşığı zeytinyağı ile 1 çay kaşığı kadar karanfil karıştır.

Karışımı minik bir tavada hafifçe ısıtın. Ocaktan aldığınız tavayı en az 3 saat süresince soğumaya vazgeçin. Karışımı bir şişeye veya minik bir kavanoza koyun. Duş almadan evvel, bu karanfil ve zeytinyağı karışımını ellerinizin arasında ovalayarak ısıtın.

Karışımı kafa tenine hafifçe masaj yaparak uygulayın ve saçlarınızı tarayarak kan dolaşımını etkin hale getirin. 10 dk. kadar beklettikten sonra banyoya girip şampuanlanıp, durulayabilirsiniz. Birkaç uygulamadan sonra saçlarınız canlı, yumuşacık ve mis kokulu olacak!

Karanfilleri satın almak oldukça uygun maliyetlidir ve ulaşımı basittir. Bereketleri de çok fazladır. Yalnızca yemeğinizi, çayınızı hoşlaştırmakla kalmaz cildinizi, saçınızı, bedeninizi iyileştirir.

Karanfil Yağı Faydaları Nelerdir? Ne İşe Yarar?

Karanfil yağı, antioksidan, antienflamatuar ve analjezik özellik içerdiği için birçok konuda işe yarar: Sivilce, akne gibi cilt sorunlarında ve bağırsaklardaki bakteriyel enfeksiyonların giderilmesinde kullanılır. Saç güzelliği ve bakımı için kullanımı yaygındır.

Karanfil yağı, antioksidan, antienflamatuar ve analjezik özellik içerdiği için birçok konuda işe yarar: Sivilce, akne gibi cilt sorunlarında ve bağırsaklardaki bakteriyel enfeksiyonların giderilmesinde kullanılır. Saç güzelliği ve bakımı için kullanımı yaygındır.

Karanfil yağı nasıl yapılır?

Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler, cam kavanoz, zeytinyağı ve karanfil taneleridir. 100 gr karanfil için 100 ml zeytinyağı kullanmanız yeterlidir. Can kavanozun içine zeytinyağı ile yıkanmış ve kurutulmuş olan karanfil tanelerini ekleyin. Ağzını iyice kapatıp iki hafta kadar, güneşli bir ortamda bekletin.

Karanfil çayı nasıl yapılır?

Aktardan ya da marketten aldığınız karanfil tomurcuklarını su ile kaynatarak lezzetli bir çay hazırlayabilirsiniz. Bunun için, 6 adet karanfil tohumunu 2 bardak su ile kaynatabilirsiniz. Ancak kaynatma işlemini yaklaşık 15-20 dakika ve üstü kapalı bir demlikte yapmanız çayınızın daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.

Karanfil çayı faydaları

Karanfil çayının içeriğinde bulunan iltihap önleyici bileşenler, aynı zamanda ateş düşürülmesinde de etkilidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücut direncini arttırır. Parazit ve mantar önleyici özelliklere sahiptir. Bağırsak parazitlerini yok etmeye yardımcı olur.

Karanfilin Faydaları Nelerdir?

Antiseptik ve antibakteriyeldir.

Mantar üremesini azaltır.

Ağrı azaltıcı etkisi vardır.

Ağızdaki kötü kokuları azaltır.

Ağırlık uzaklaştırmada faydalıdır, zihinsel ve fiziksel yorgunluğa iyi gelir,

10-20 dakikada toparlanmanızı sağlar.

Diş eti ve diş ağrılarına hafifletici etkisi vardır.