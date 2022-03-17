Karanfil saç çıkarır mı, faydaları nelerdir? Karanfil suyu kürü ve maske tarifleri

Stres, çevresel faktörler, genetik özellikler, boya ve şekillendirme gibi işlemler saçı zamanla yıpratır. Tüm bunlar saçta seyrelme ile sonuçlanır. Ağız kokusunu giderme özelliğiyle tanınan karanfil kozmetik ürünlerin de vazgeçilmezi.

Karanfil nedir?

Karanfil, syzygium aromaticum ağacının çiçekli tomurcuklarıdır. Karanfil, öğütülerek baharat olarak kullanılmakla birlikte, ağızda bir süre tutularak da kullanıldığında nefesi taze ve temiz tutar. İçeriğindeki "Eugenol" maddesinin etkisi ile hafif ve orta şiddette diş ve dişeti ağrılarına karşı lokal uyuşturucu olarak kullanım alanı oluşturuyor. 17. ve 18.yüzyıl İngiltere'sinde yüksek fiyatı nedeniyle altınla eşdeğer bir bitki olan karanfil, ülkemizde yaygın bir şekilde yetiştiriliyor. Karanfil bitkisinin anavatanı Endonezya olup özellikle Zengibar, Hindistan,Sri Lanka ve Madagaskar'da da yetiştiriliyor.

Karanfilin saça faydaları nelerdir?

*Zengin vitamin ve mineral kaynağı olan karanfil, saç köklerini uyarır ve hızlı büyümelerini sağlar. Karanfil kürü ile saç derisine masaj yapmak kan dolaşımını hızlandırır. Böylece saç köklerine oksijen gider, bu ise saçın çabuk uzamasını sağlayan bir diğer faktördür.

*Saç derisinde biriken yağ, kir ve ölü deriler kepek oluşuma neden olur. Yıkama geçici bir çözümdür. Belki saçı temizler ve arındırırlar, ancak kalıcı bir çözüm bulamazlar. Karanfildeki Beta-karoten, saç derisine kan akışı sağlar ve cilt hücrelerini yeniler. Kepek oluşumuna neden olan etkenleri ortadan kaldırır.

*Karanfil yağı saçlara nem depolar. Özellikle sık boyama işlemi yaptıranların, saç kuruluğundan şikayetçi olduğu bilinen bir gerçektir. Yıkama sırasında şampuana birkaç damla karanfil yağı eklemek, saçların daha parlak, yumuşak ve nemli olmasını sağlar.

*Kuru bir saç derisi sadece kepeğe değil, aynı zamanda kaşıntıya ve saç derisi problemlerine yol açar. Sürekli kaşındığı takdirde yara ve kabuklanma gibi istenmeyen durumlar meydana gelir. Karanfil yağından yapılan saç kürü ile kafa derisi rahatlatılabilir. Antibakteriyel özelliği sayesinde kaşıntı ve tahrişi engeller. Bu anlamda dermatit sorunu ile mücadele edenler için yararlıdır.

*Stres, genetik faktörler ve kimyasallar saçların erkenden beyazlaşmasına neden olur. Karanfil yağı saçlarda meydana gelen grileşme için çok yararlıdır. Bir miktar Hindistan cevizi ve tatlı badem yağı ile karıştırılarak uygulanabilir. Haftada iki kere yapıldığı takdirde gözle görülür şekilde beyazlar azalır.

Karanfil kürü saç çıkarır mı?

Şehirdeki musluklardan akan kimyasal maddeli sular ve şampuanlar saç dökülmesine zemin hazırlar. Yetersiz beslenme yüzünden saç derisi folikülleri zayıflar ve zamanla saçlar dökülür. Karanfil kürü saç derisini ve saçları besleyerek dökülmeyi minimuma indirir. Saçtaki seyrelmiş bölgelere karanfil kürü ile masaj yapmak, folikülleri ve saç köklerini uyarır. Yeni saçların çıkmasına yardımcı olur, saç şaftının daha sağlıklı görünmesini sağlar.

Karanfilli su nasıl hazırlanır?

Karanfilli suyu iki farklı şekilde hazırlayabilirsiniz.

Soğuk su ile hazırlanan pratik karanfilli su tarifi: Bu tarifte 1 su bardağı içme suyunun içine 8-10 adet karanfili atmanız yeterli olacak. Çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu suyu içine karanfil attıktan sonra en az 15 dakika bekletip karanfillerin aromasını suyun içine bırakmasını sağlayın. Ardından süzdürüp için.

Sıcak su ile hazırlayabileceğiniz karanfilli su tarifi: Bu tarif, aslında karanfil çayı da diyebileceğiniz bir tarif desek yeri. 1 su bardağı karanfil suyu için yaklaşık 1-1,5 su bardağı içme suyunu küçük bir tencereye alın. İçine 10 adet karanfil ve 1 çubuk tarçın ilave edip kaynatın. Ardından elde ettiğiniz bu suyu süzdürüp içinden taneleri uzaklaştırın. Sıcak, ılık ya da soğuk olarak tüketin. Bu karışım soğuk suyla yaptığınıza göre daha keskin bir tada sahip olacaktır. Bu nedenle tadını beğenmezseniz içine limon, bal gibi tatlandırıcılar ilave edebilirsiniz.

Karanfil maskesi nasıl yapılır?

Saça karanfil bakımı nasıl yapılır?

1 su bardağı kadar suyu kaynatın. İçine 10-15 tane karanfil atın. Karşımı kapağı kapalı bir kavanozda 15 dakika demlenmeye bırakın. Hazırladığınız karanfil suyunu boş bir spreyli şişeye doldurup saç derinize uygulayabilirsiniz.