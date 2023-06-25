Karanfil: 11 yıl sonra Bingazi'de ilk kez Türk fuarı düzenlendi

Akdeniz’deki Bingazi Limanı'nda gerçekleşen fuara Türkiye’den petrokimya, turizm, sağlık, madencilik, müteahhitlik sektörü gibi hemen hemen her alanda 38 firma ve 65 iş insanın katılım gösterdiğini belirten DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, “2022 yılında Libya’ya yaptığımız ihracat 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Bu sene Ocak-Nisan dönemini kapsayan ilk 4 aylık dönemde ise deprem ve diğer sorunlara rağmen Libya’ya 758 milyon dolarlık ihracat yaptık.

Uzun bir aradan sonra Bingazi’de düzenlediğimiz bu fuar ile ticaretimizi daha fazla artırıp 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk. Fakat Libya ile Türkiye’nin ticaretine sadece ticaret gözüyle bakmıyoruz. Libya jeostratejik konumu ile hem Türkiye’nin Afrika’ya açılan kapısı hem de dünyanın Afrika’ya açılan kapısı konumunda bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘Libya'yı bir bütün olarak görüyoruz'

Türk iş insanları olarak Libya’yı Akdeniz’den Afrika’ya açılan bölgede en önemli ülke gözüyle baktıklarını ve Libya’yı bir bütün olarak gördüklerini ifade eden Karanfil şöyle konuştu:

”Libya ile olan yaklaşık 4 asırlık kadim birlikteliğimiz ve kültürel bağlarımız nedeniyle tüm taraflarla diyaloğu iyi olan tek ülke Türkiye’dir. Bu yüzden Libya’yı Akdeniz’den Afrika’ya açılan coğrafyada en önemli ülke olarak görürken, tarihi bağlarımız nedeniyle doğu ve batı olarak da asla ikiye ayırmıyoruz. Bingazi’de gerçekleştirdiğimiz fuar ise Libya’nın birlik ve beraberliğinin ülkemiz iş insanları tarafından önemsendiğini ve doğu-batı ayrımı yapmadan Libya’yı bir bütün olarak ele alıp iş yapma kültürüne sahip olduğumuzu göstermektedir.”



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Tecrübe ve ihtiyaçlar yatırıma dönüşebilir

Türk iş insanlarının üstün tecrübelerini, Libya’nın ihtiyaç duyduğu alanlarda yatırıma dönüştürebileceklerini ve böylelikle ülkenin gelişmesine katkı sağlayabileceklerini belirten Karanfil sözlerini şöyle sürdürdü:

“Libya’nın devasa coğrafyası petrol ve doğalgaz başta olmak üzere ciddi yeraltı ve yerüstü rezervini de içerisinde barındırmaktadır. İki kardeş ülke olarak küresel konjonktürde bilgi ve tecrübe paylaşımlarımız ile ticari iş birliklerimizin sonucunda dünyanın enerji ve finans HUB’ ı (Merkez) olmaya en yatkın iki ülkesi yine Libya ve Türkiye’dir. Sermaye korkaktır ama inançla yola çıkıp azimle ve güvenle ilerleyenlerin birliktelikleri ile üretkenlikleri sermayeden daha güçlüdür. Bu avantaj ve motivasyon ile biz de iki ülke arasındaki ticaret hacmini geliştirmeye devam edeceğiz”