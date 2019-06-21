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Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a ilişkin yaptığı açıklamada, bu isimlerle bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

21 Haziran 2019 Cuma 12:18
Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...

İstanbul’da gazeteciler ile buluşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Necdet Gökçınar düzenledikleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İstanbul seçimlerinde 2 aday varmış gibi gösterilmesine tepki gösteren Karamollaoğlu, “Türkiye 2 kutuplu bir yapıya kavuşmamalı” dedi. Karamollaoğlu ve Gökçınar, Aydınlık’ın sorularını da yanıtladı. 23 Haziran’dan sonra Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın yeni parti kurma çalışmalarını değerlendiren Karamollaoğlu, yeni parti çalışmalarının başını çeken isimlerle görüştüklerini belirtti.

"Kapımız açıktır"

Karamollaoğlu şunları söyledi:

“Bu arkadaşların büyük bir kısmıyla görüşüyorum. Abdullah Gül’e adaylık teklifi de götürmüştük. Birlikte çalışalım derlerse buyrun kapımız açıktır. Türkiye’de siyasette şu anda böyle bir boşluk olduğu kanaatinde değilim. Bizim temasımız olacak, onlarla da başkalarıyla da. Bu arkadaşlarımızın çalışmaları yürüyecektir. Bizim de dirsek temasımız mutlaka olur. Zaman zaman görüşürüz. Çünkü orada 12-13 yılda bir tecrübe birikimi oldu.”

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:18
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Temel Karamollaoğlu
  4. Abdullah Gül
  5. Ahmet Davutoğlu
  6. Ali Babacan

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  • HalitHalit7 dk önce
    Maşaallah Ak parti’nin arkasından iş çeviren çevirene. Meğer içeride ne çok düşmanımız varmış. Dışarıda düşman aramaya ne hacet!..

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