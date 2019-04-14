Karamollaoğlu'ndan yeni 'Çamlıca Camii' açıklaması

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından, "Son günlerde Çamlıca Camii hakkındaki bir yorumum AK Parti’ye dert oldu, bizim gayemiz sadece bir ikaz yapmaktı. Mesele camii meselesi değil, gösteriş merakıyla israfın İslam’a hizmet diye takdim edilmesidir." açıklamasını yaptı.

Karamollaoğlu, Twitter hesabından şunlar kaydetti:

"Son günlerde Çamlıca Camii hakkındaki bir yorumum AK Parti’ye dert oldu, bizim gayemiz sadece bir ikaz yapmaktı. Mesele Camii meselesi değil, gösteriş merakıyla israfın İslam’a hizmet diye takdim edilmesidir. Hal böyleyken bir de camii karşıtıymışız gibi bir algı oluşturma çabası var. Bu arkadaşların her türlü algıyı oluşturma becerisi var, bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Fakat algılarla artık bu gemi daha fazla yürümüyor, bunu da kendileri çok iyi biliyor. Bizim ne söylediğimizi çok iyi anlıyorlar ama, söylediğimiz hakikatler işlerine gelmiyor. Gösterişin ibadetin özüne aykırı olduğunu Müslümanlar çok iyi bilir. Asıl itibar; ahlakımızadır, adaletimizedir. Ahlakımızla, adaletimizle gösteremediğimiz inancımızı, çok büyük mabetler inşa ederek nasıl gösterebiliriz? İnsanı yüceltmeliyiz, duvarları değil."