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Siyaset Karamollaoğlu'ndan Tanju Özcan'a tepki: Nasıl bir vicdan bunu sindirebilir?
Siyaset

Karamollaoğlu'ndan Tanju Özcan'a tepki: Nasıl bir vicdan bunu sindirebilir?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Suriyeliler için yaptığı skandal açıklamayla gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a, "Kimse keyiften göç etmez, nasıl bir vicdan bunu sindirebilir?" sözleriyle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 16:49:00 -
Karamollaoğlu'ndan Tanju Özcan'a tepki: Nasıl bir vicdan bunu sindirebilir?

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde haftalık basın toplantısında gündemin öne çıkan başlıkları hakkına değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Suriyeli sığınmacılara temel gıda malzemelerinin 10 katı pahalı satılacağı yönündeki zalimce açıklaması hakkında da eleştirilerde bulundu.

SP lideri Karamollaoğlu şunları söyledi:

"Ne yazık ki iktidarın sürecin en başından itibaren Suriye meselesinde takındığı yanlış tutumunun ve kontrolsüzlüğünün faturası savaştan ve yokluktan kaçan mazlum ve mağdur insanlara kesiliyor. Bir belediye başkanının mültecilere yönelik ayrıştırıcı sözlerini son derece üzüntüyle karşıladık. Mültecilerin su ve katı atık bedellerinin 10 kat artırılacağının ifade edilmesini hayretle karşıladım. Nasıl bir vicdan bunu sindirebilir? Millet olarak bizim aradığımız çözüm her şart altında insani ve vicdani olmak zorundadır. Bizi biz yapan asıl değer budur ve unutulmamalıdır. İnsana verilen değeri dünyaya hatırlatmak görevinden tarih boyunca vazgeçmedik bugün de vazgeçmemeliyiz. Çözümün siyasi olduğu açıktır. Avrupa, sayıları yüzü bile bulmayan mültecilere sınırlarını kapatırken, Türkiye’ye deyim yerindeyse rüşvet karşılığında mültecileri tutma görevi veriyor. Türkiye adeta Edirne sınırının ötesinde huzur bozulmasın diye kolluk görevi icra eden bir ülke olmuştur."

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