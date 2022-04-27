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Siyaset Karamollaoğlu'ndan skandal destek! Bir sen eksiktin
Siyaset

Karamollaoğlu'ndan skandal destek! Bir sen eksiktin

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gezi kalkışmasının finansörü Osman Kavala'nın müebbet hapis cezası alması hakkında "Meselede karşılaştığımız manzara bizi ister istemez endişeye sevk ediyor." diyerek rengini belli etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 18:59:00 - 2022-04-27 19:02:11
Karamollaoğlu'ndan skandal destek! Bir sen eksiktin

Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Gezi kalkışmasının finansörü Osman Kavala kararı konusunda Saadet Partisi'nin duruşu merak ediliyordu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında  "Kavala meselesine hiç girmedim, çok çarpıtıldığı için girmedim ama böyle bir meselede karşılaştığımız manzara bizi ister istemez endişeye sevk ediyor." dedi.

 

 

 

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