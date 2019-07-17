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Karamollaoğlu'ndan Mehmed Şevket Eygi tepkisi! "Edep ve insanlığa sığmayan bir habercilik"

Vefat eden Mehmed Şevket Eygi hakkında edep dışı "gerici yazar öldü" diye haber yapan gazetelere tepki gösteren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Edep ve insanlığa sığmayan bir habercilik anlayışıdır." dedi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:03
Karamollaoğlu'ndan Mehmed Şevket Eygi tepkisi! "Edep ve insanlığa sığmayan bir habercilik"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, hafta sonu 86 yaşında hayatını kaybeden ilim ve mütefekkir sahibi Mehmed Şevket Eygi'yi andı. 

Karamollaoğlu'nun yaptığı açıklama şu şekilde:

"Her noktada belki aynı görüşleri benimsemiyorduk ama kendisini, birikimi, hakikatı arayan tavrıyla zihinlerimizde yer bırakan bir isim olarak hatırlıyoruz. Kendisi münevver ve edep sahibi adeta Osmanlı'dan cumhuriyete miras kalan bir hazine gibi kıymetli bir şahssiyetti. Cenazesine katılmak ve son vazifemizi yapmak nasip oldu. Fakat üzülerek belirtmek istiyorum ki birtakım medya kuruluşları sayın Mehmed Şevket Eygi Bey'e atıfta bulunurken pekte hoş olmayan ifadeler kullandılar. Haber başlıklarında "gerici yazar öldü" ifadeleri edep ve insanlığa sığmayan bir habercilik anlayışı olarak görülmektedir.

Çok acı bir şekilde söylemek istiyorum ki; bu tavır havuz medyasının bir farklı versiyonudur. Fikirleri farklı gözükse de bunlar "aynı yolun yolcularıdır" gibi geliyor. Bu ülkeyi kutuplaştırma ve kamplaştırma görevini ifa etmektedirler kaanati bizde doğuyor. Hangi inanca sahip olursa olsun, hangi fikre sahip olursa olsun ama asla insani dğerlerimizi kaybetmemeliyiz.

Merhum Mehmed Şevket Eygi Bey'e Cenab-ı Haktan rahmet diliyorum bir kez daha. Sağcı - solcu, laik - dindar, Türk - Kürt demeden beraber yaşamak kültürüne sahip olduğumuz bir Türkiye'nin oluşmasını temenni ediyorum."

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:03
  1. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  2. Mehmed Şevket Eygi
  3. açıklama
  4. sert tepki

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