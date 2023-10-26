Karamollaoğlu'ndan ittifak ortaklarını kızdıracak Hamas çıkışı!

Dünya, işgalci İsrail'in Gazze'de Filistinli sivillere yönelik bombardımanına göz yumarken, Türkiye'den yapılan cesur açıklamalar Batı'nın iki yüzlülüğünü gözler önüne seriyor.

Bölgede tansiyonun düşürülmesinin, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dün grup toplantısında yaptığı açıklama dünyada yankı uyandırdı.

Erdoğan: Hamas mücahitler grubudur!

İsrail'in tarihin en kanlı, en vahşi saldırıları yaptığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamanın ardından Hamas'la ilgili bir çıkış da Saadet Partisi'nden geldi.

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, ittifak ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'terör örgütü' olarak gördüğü Hamas için "Ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum" dedi.

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"Hamas terör örgütü değil'

Medya temsilcileriyle buluşan Karamollaoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Gazze işgal edilecek olursa direnecek bir grup var ve buna Hamas denildi. İsrail gayri meşru ilan etti. Hamas, ‘Biz yüzlerce yıldır burada yaşıyoruz ve topraklarımızı müdafaa ediyoruz’ diyor. Ben Hamas’ı böyle görüyorum, bir terör örgütü olarak görmüyorum. Sayın Erdoğan da bunu söyledi.

Akşener'den çok çirkin Netanyahu-Hamas benzetmesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında, çocuk-kadın demeden sivillerin üzerine bomba yağdıran, anne karnındaki bebekleri öldüren, Filistinli Müslümanlardan elektrik, su gibi insani ihtiyaçları engelleyen, katliamın görüntülerini sosyal medya hesabından 'gururla' paylaşan İsrail Başbakanı Netanyahu ile esirleri tedavi ettirip, yediklerinden yedirip, hürmet gösteren iyi niyetlerini de göstermek amacıyla elindeki esirlerden bazılarını serbest bırakan Hamas'ı bir tutarak, Hamas'ın 'terörist' gibi muamele görmesi gerektiğini söylemişti.