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Siyaset Karamollaoğlu'ndan ittifak ortaklarını kızdıracak Hamas çıkışı!
Siyaset

Karamollaoğlu'ndan ittifak ortaklarını kızdıracak Hamas çıkışı!

Yeniakit Publisher
2023-10-26 15:31:00 -
Karamollaoğlu'ndan ittifak ortaklarını kızdıracak Hamas çıkışı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifak ortağı Meral Akşener'in aksine Hamas'ın terör örgütü olmadığını ve topraklarını savunan direnişçiler olduğunu söyledi.

Dünya, işgalci İsrail'in Gazze'de Filistinli sivillere yönelik bombardımanına göz yumarken, Türkiye'den yapılan cesur açıklamalar Batı'nın iki yüzlülüğünü gözler önüne seriyor.

Bölgede tansiyonun düşürülmesinin, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dün grup toplantısında yaptığı açıklama dünyada yankı uyandırdı.

Erdoğan: Hamas mücahitler grubudur!

İsrail'in tarihin en kanlı, en vahşi saldırıları yaptığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamanın ardından Hamas'la ilgili bir çıkış da Saadet Partisi'nden geldi.

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, ittifak ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'terör örgütü' olarak gördüğü Hamas için "Ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Hamas terör örgütü değil'

Medya temsilcileriyle buluşan Karamollaoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Gazze işgal edilecek olursa direnecek bir grup var ve buna Hamas denildi. İsrail gayri meşru ilan etti. Hamas, ‘Biz yüzlerce yıldır burada yaşıyoruz ve topraklarımızı müdafaa ediyoruz’ diyor. Ben Hamas’ı böyle görüyorum, bir terör örgütü olarak görmüyorum. Sayın Erdoğan da bunu söyledi.

Akşener'den çok çirkin Netanyahu-Hamas benzetmesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında, çocuk-kadın demeden sivillerin üzerine bomba yağdıran, anne karnındaki bebekleri öldüren, Filistinli Müslümanlardan elektrik, su gibi insani ihtiyaçları engelleyen, katliamın görüntülerini sosyal medya hesabından 'gururla' paylaşan İsrail Başbakanı Netanyahu ile esirleri tedavi ettirip, yediklerinden yedirip, hürmet gösteren iyi niyetlerini de göstermek amacıyla elindeki esirlerden bazılarını serbest bırakan Hamas'ı bir tutarak, Hamas'ın 'terörist' gibi muamele görmesi gerektiğini söylemişti.

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Yorumlar

Gültekin

T.C. DEVLETİNİN İŞGALİYLE, VATANIN KURTULUŞU İÇİN MÜCADELE EDEN O GÜNÜN ŞARTLARINDA ONLARA ÇETE DİYORLARDI, VATANIN KURTULUŞU İÇİN MÜCADELE EDEN MÜCAGHİTLERİN ADI NE ZAMANDIR ÇETE VEYA TERÖRİST OLARAK NİTELENİYOR? İSRAİL'İN KURULUŞUNDAKİ SAHİP OLDUĞU TOPRAK YAPISIYLA BUGÜN ZORL İŞGAL ETTİĞİ TOPRAK FARKINI GÖREMEYUEN VE ELLERİNDEN ALINAN TOPRAKLARI İÇİN MÜCADELE EDEN HER KİM OLURSA OLSUN VATAN SEVERDİR, MÜCAHİTTİR.

Mehmedim

Siyonistlerin kişiliksiz ezik kuyrukları kendilerini açığa vurmaya başladı. Türkiye'de ABD / Batı sevici muhalif kesim anında soykırımcı israïle destek veriyorlar. Milletimiz onları tiksinecek izliyor. Bir fire var. Saadetin sakallı başkanı Filistin konusunda iktidarın sözlerini destekliyor...
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