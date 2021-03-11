  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Koronavirüs toplantısından sonra Bakan Koca'dan dikkat çeken açıklama: Yarın bir konuşma yapmak üzere huzurlarınızda olacağım

Mine Söğüt, genç kızlar için bunu mu istiyor? BM açıkladı: Sokaklar güvenli değil, neredeyse tamamı cinsel tacize uğradı!

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Tuzaklara Miraç'la cevap vereceğiz

Türk gemileri Odessa limanına geldi

Koronavirüs vaka sayıları artıyor! 10 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

UNICEF acı raporu duyurdu

CHP'li meclis üyesi Osman Kurum görevden uzaklaştırıldı

Kabülünün yüzüncü yıldönümünde TİHEK'e tepki: İstiklal Marşı böyle mi okunur?

ABD'de en fazla vakanın görüldüğü ikinci eyalette kritik karar! Artık maske takmayacaklar

Mehmet Kapukaya anlattı: Miraç hadisesi neden Mescid-i Aksa'dan başladı?
Siyaset Karamollaoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi! "Kadına şiddet 10 misli arttı"
Siyaset

Karamollaoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi! "Kadına şiddet 10 misli arttı"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplasında aile yapısını hedef alan İstanbul Sözleşmesi'ne tepki gösterdi. Karamollaoğlu, "İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etti Türkiye. Ne oldu? Kadına şiddet 10 misli arttı" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 07:38:00 -
Karamollaoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi! "Kadına şiddet 10 misli arttı"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

Gazetecilere saldırı

“İki konudaki şiddet bizi üzüyor. Bunlardan bir tanesi gazetecilere karşı yapılan şiddettir. Fikir insanlarına uygulanan şiddetin altında ne yatıyor anlamak mümkün değil. Son zamanlarda gazetecilere saldırıların olduğuna şahit oluyoruz.

2019'da 34 gazeteciye saldırı olmuş. 2020'de 17 gazeteci saldırıya uğramış. biz adım adım bir rekora doğru gidiyoruz. Gültekin'in fikir ve düşüncelerine hiç itibar etmememe rağmen ona yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.

"Aileyi korumadan kadına şiddeti önleyemezsiniz"

İkinci konu ise geçenlerde kadın günü olarak kutladığımız gün münasebetiyle söylüyorum. Son zamanlarda ülkemizde kadına karşı şiddette bir artış gözlemeye başladık. Son 15 yılın rakamları ortaya atıldığında bu şiddetin 10 misline adar arttığına şahit oluyoruz. Bunu kabullenmemiz mümkün değil. 2020'de 300 kadının katledildiği raporu var önümüzde. 170 kadının ise ölümü şüpheli olarak kayıtlara alınmış. Kadınlar arasında yapılan anketlerde görülüyor ki kadınlar en çok şiddetten endişe duyuyorlar.

Bu bizim için kanayan yaradır. Bu kanayan yarayı durdurmak için bizler gerekli adımları atmakla mükellefiz. Biz ülkemizde kadına şiddetin olağan bir hadise olarak görülmesini istemiyoruz. Sadece kanun yaparak, sadece hukuki düzenlemelerle bu konunun üstesinden gelmek mümkün değil. Kanunlar çıkardık, İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etti Türkiye. Ne oldu? Kadına şiddet 10 misli arttı. Sadece kanunlar çıkararak değil toplumda gerekli adımları atmalıyız. Aileyi korumadan kadına şiddeti önleyemezsiniz. Aile toplumun çekirdeği temeli.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı
Gündem

Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yeni tip koronavirüse yakalandığını duyuran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıld..
Almanlar öfkeli... İsrail İHA'ları dökülmeye başladı
Teknoloji

Almanlar öfkeli... İsrail İHA'ları dökülmeye başladı

Alman ordusuna ait İsrail üretimi Heron-1 İHA'sı, Afganistan'da ikinci kez düştü. Bayraktar TB2 İHA'sı ile karşılaştırılan silah sisteminin,..
ABD'nin Kıbrıs planı ortaya çıktı
Dünya

ABD'nin Kıbrıs planı ortaya çıktı

Nisan ayında Cenevre'de yapılacak Kıbrıs konulu toplantı öncesi açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kıbrıs'da federas..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay