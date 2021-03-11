Karamollaoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi! "Kadına şiddet 10 misli arttı"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

Gazetecilere saldırı

“İki konudaki şiddet bizi üzüyor. Bunlardan bir tanesi gazetecilere karşı yapılan şiddettir. Fikir insanlarına uygulanan şiddetin altında ne yatıyor anlamak mümkün değil. Son zamanlarda gazetecilere saldırıların olduğuna şahit oluyoruz.

2019'da 34 gazeteciye saldırı olmuş. 2020'de 17 gazeteci saldırıya uğramış. biz adım adım bir rekora doğru gidiyoruz. Gültekin'in fikir ve düşüncelerine hiç itibar etmememe rağmen ona yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.

"Aileyi korumadan kadına şiddeti önleyemezsiniz"

İkinci konu ise geçenlerde kadın günü olarak kutladığımız gün münasebetiyle söylüyorum. Son zamanlarda ülkemizde kadına karşı şiddette bir artış gözlemeye başladık. Son 15 yılın rakamları ortaya atıldığında bu şiddetin 10 misline adar arttığına şahit oluyoruz. Bunu kabullenmemiz mümkün değil. 2020'de 300 kadının katledildiği raporu var önümüzde. 170 kadının ise ölümü şüpheli olarak kayıtlara alınmış. Kadınlar arasında yapılan anketlerde görülüyor ki kadınlar en çok şiddetten endişe duyuyorlar.

Bu bizim için kanayan yaradır. Bu kanayan yarayı durdurmak için bizler gerekli adımları atmakla mükellefiz. Biz ülkemizde kadına şiddetin olağan bir hadise olarak görülmesini istemiyoruz. Sadece kanun yaparak, sadece hukuki düzenlemelerle bu konunun üstesinden gelmek mümkün değil. Kanunlar çıkardık, İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etti Türkiye. Ne oldu? Kadına şiddet 10 misli arttı. Sadece kanunlar çıkararak değil toplumda gerekli adımları atmalıyız. Aileyi korumadan kadına şiddeti önleyemezsiniz. Aile toplumun çekirdeği temeli.”