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Karamollaoğlu’ndan Hakan Atilla açıklaması!

Partisinin il başkanlığında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hakan Atilla beyin Türkiye'ye dönmesinden memnuniyet duyuyoruz. Onların Amerika'da tutuklanmaları, hukukun gereği olduğu kanaatinde değilim" dedi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:40
Karamollaoğlu’ndan Hakan Atilla açıklaması!

Temel Karamollaoğlu, partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, hükümetin tarım ve ekonomi politikalarını eleştirdi.

‘Memnuniyet duyuyoruz’

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ile ilgili soruya Karamollaoğlu, "Hakan Atilla beyin Türkiye'ye dönmesinden memnuniyet duyuyoruz. Onların Amerika'da tutuklanmaları, hukukun gereği olduğu kanaatinde değilim. Tamamen politik bir tavırdı. Bizde politik tavır sergiledik. Brunson'u bıraktık, adaletin gereği miydi? Bir zamanlar 'biz bu önemle olmaz diyorduk, sonra bırakıldı. Sonra başka bir papaz daha bırakıldı şimdi Atilla geri geldi. Biz bundan memnuniyet duyarız. Ama tabii onların Amerika'da uzun bir zaman tutuklanmış olmalarını doğru bulmuyoruz" yanıtını verdi.

 "Hükümetin tavrına tam destek veriyoruz"

Amerika ile münasebetin bu şekilde düzeltilemeyeceğini savunan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nokta da şunu söylüyoruz ısrarla. S-400'ler konusunda hükümetin tavrına tam destek veriyoruz. Verdiğimiz de yeni değil 2 senedir söylüyoruz. Buradaki tavrı isabetli. Biz Amerika'ya kendi savunmamız noktasında mahkum kalamayız. Bundan dolayı da biz kendi savunmamızı kendi imkanlarımızla sağlamak zorundayız. Bu bir politikadır. Bunun da arkası gelmelidir. Bu noktada hükümetin ortaya koyacağı ciddi her projeye destek veririz. Bizim desteğimiz psikolojiktir, siyasidir ama önemlidir kanaatindeyiz. Onun için meseleye o noktada farklı yaklaşıyoruz. Ama şunu da söyledik. S-400'ler, S-400'lerden ibaret değildir. Bu politikanın arkasının gelmesi icap eder. Önemli olan bizim kendi ayaklarımızın üzerinde duracak bir noktaya gelmemizdir. Yani kendi savunma silahlarımızı kendimiz üretmek mecburiyetindeyiz."

Karamollaoğlu, Milli Görüş'ün 50 yıldır savunma sanayinin üzerinde durduğunu belirtti.

Toplantıya, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran ve partililer katıldı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:40
  1. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş
  2. Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran
  3. Hakan Atilla
  4. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

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