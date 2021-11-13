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Siyaset Karamollaoğlu'ndan Baykar'a taziye ziyareti
Siyaset

Karamollaoğlu'ndan Baykar'a taziye ziyareti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Özdemir Bayraktar’ın vefatı nedeniyle Baykar’a taziye ziyaretinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 18:44:00 -
Karamollaoğlu'ndan Baykar'a taziye ziyareti

Temel Karamollaoğlu ve Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı'nın bulunduğu heyet, Baykar'ın Esenyurt'taki fabrikasında, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından karşılandı.

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini ileten Karamollaoğlu, daha sonra Baykar'ı gezerek, Haluk ve Selçuk Bayraktar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karamollaoğlu, milli SİHA'nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Baykar'dan ayrıldı.

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