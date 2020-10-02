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Aktüel Karamollaoğlu'ndan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim'e destek ziyareti
Aktüel

Karamollaoğlu'ndan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim'e destek ziyareti

Yeniakit Publisher
2020-10-02 19:30:13 -
Karamollaoğlu'ndan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim'e destek ziyareti

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'e destek ziyaretinde bulundu.

Saadet Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karamollaoğlu, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde İbrahim ile bir araya geldi.

Görüşmede, Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirten Karamollaoğlu, fiili bir şekilde de desteklerini göstermek için Büyükelçiliğe geldiklerini ifade etti.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ise destek ziyaretinden dolayı Temel Karamollaoğlu'na teşekkür etti.

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