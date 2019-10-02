Karamollaoğlu'ndan akıllara zarar Kanal İstanbul açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Hükümetin ekonomi yönetiminde başarısız olduğunu savunan Karamollaoğlu, israfın durdurulması gerektiğini söyledi.

Yapılan havaalanlarını ve köprüleri eleştiren Temel Karamollaoğlu, daha önce de "israf" olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul projesini bir kez daha gündeme taşıdı.

Akıllara ziyan Kanal İstanbul açıklaması

SP Lideri, "Lüks arabalar, kimsenin geçmediği yollar, köprüler. Uçakların inmediği havaalanları. İnşallah Kanal İstanbul'dan vazgeçmişlerdir diye ümit ediyorum ben. Son zamanlarda lafı edilmiyor ama sessizlik her zaman hayra yorulmamalı diye de düşünüyorum." ifadelerini kullandı.