0553 313 94 23

Karamollaoğlu'ndan akıllara zarar Kanal İstanbul açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, havalimanlarına uçakların inmediğini, köprülerden araçların geçmediğini iddia ederek, "İnşallah Kanal İstanbul'dan vazgeçmişlerdir" dedi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 14:48

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Hükümetin ekonomi yönetiminde başarısız olduğunu savunan Karamollaoğlu, israfın durdurulması gerektiğini söyledi.

Yapılan havaalanlarını ve köprüleri eleştiren Temel Karamollaoğlu, daha önce de "israf" olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul projesini bir kez daha gündeme taşıdı.

Akıllara ziyan Kanal İstanbul açıklaması

SP Lideri, "Lüks arabalar, kimsenin geçmediği yollar, köprüler. Uçakların inmediği havaalanları. İnşallah Kanal İstanbul'dan vazgeçmişlerdir diye ümit ediyorum ben. Son zamanlarda lafı edilmiyor ama sessizlik her zaman hayra yorulmamalı diye de düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 14:48
  1. İstanbul
  2. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  3. kanal istanbul
  4. karamollaoğlu kanal istanbul

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
    1. Antalya'da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    2. Canan Kaftancıoğlu ile Birgün arsında..
    3. Şeytan çıkartma ayininde 6 yaşındaki..
    4. Tekirdağ'da feci kaza: 2 yaralı
    5. Cezaevinde hafız oldu, 13 mahkuma..
    6. Dünyanın en zengin adamı İstanbul'da!
    7. SSK SGK hangi hastalıkları karşılamıyor?
    8. Dünyayı ayağa kaldıracak açıklama!..
    9. Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti’ye oy..
    10. İBB'den metrobüs çilesi açıklaması
    11. Karamollaoğlu'ndan akıllara zarar..
    12. Lavrov'dan Türkiye açıklaması: ABD,..
    13. Hatay’da 10 düzensiz göçmen yakalandı
    14. Çocuklar ne zaman konuşur?..
    15. Stratejist Kürt Siyasetçi Galip..
    16. İşsizlik maaşı nasıl alınır 2019 İŞKUR..
    17. Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler..
    18. BBP'den 50+1 açıklaması: Gayriciddi...
    19. Bakan Soylu açıkladı: Yüzde 34.5 azaldı!
    20. Aksaray'da çocuk parkında yangın
    21. "Kıdem tazminatı kırmızı çizgimiz"
    22. Ryan Babel Instagram hesabını kapattı
    23. Tenekeci YeniŞafak’tan ayrıldı
    24. Bağcılar'da tepki çeken fotoğrafın..
    25. EYT’lilerin mağduriyeti giderilecek mi?
    26. Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    27. Galatasaray'da Martin Linnes'in son..
    28. Galatasaray'da Martin Linnes'in son..
    29. Mecdelani'den Erdoğan'a övgü dolu..
    30. Fenerbahçe, TFF Tahkim Kurulu'na..
    Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o fotoğrafından rahatsız oldu
    Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o fotoğrafından rahatsız oldu
    ‘Çiğnemeden sarımsak yut’ dediler canından oluyordu!
    ‘Çiğnemeden sarımsak yut’ dediler canından oluyordu!
    'Cocu' şoku! Abdullah Avcı...
    'Cocu' şoku! Abdullah Avcı...
    Türkiye'nin gururu ASELSAN'Dan büyük istihdam
    Türkiye'nin gururu ASELSAN'Dan büyük istihdam
    Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza
    Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2019
    Canlı yayında HDP krizi! Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay birbirine girdi
    Canlı yayında HDP krizi! Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay birbirine girdi
    Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı
    Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı