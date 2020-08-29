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Gündem Karamollaoğlu'ndan Akdeniz açıklaması
Gündem

Karamollaoğlu'ndan Akdeniz açıklaması

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarını desteklediğini belirterek, "Hükümete düşen dış politikayı içerideki tartışmalara konu yapmadan ortak bir zeminde yürütmeye çalışmaktır." yorumunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 23:42:00 - 2020-08-29 23:44:29
Karamollaoğlu'ndan Akdeniz açıklaması

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan Doğu akdeniz gerilimine ilişkin açıklamalarda bulunan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yunanistan'ın Akdeniz'de yürüttüğü saldırgan ve hukuk tanımaz tavırlarını yakından takip ettiklerini, Fransa ve bazı AB ülkelerinin çifte standartlı yaklaşımlarının şaşırtıcı olmadığını söyledi.

Türkiye'nin açıkladığı NAVTEX'ler ve silahlı kuvvetlerin adımlarını desteklediklerini belirten Karamollaoğlu, Türkiye'nin hukukunu korumak adına Akdeniz'de atılan ve atılacak adımları desteklediklerini açıkladı.

Türkiye'nin kendisine yönelecek olan tehditleri berteraf edecek güce sahip olduğunu belirten Karamollaoğlu, hükümete dış politikayı içerideki tartışmalara konu yapmadan ortak bir zeminde yürütme çağrısı yaptı.

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