Karamollaoğlu'na, "Kaybedersek, bunlar yüzünden kaybedeceğiz" dedirtecek haftanın ikinci vakası!

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Cumhuriyet yazarı Örsan Öymen, "28 Şubat kumpası" başlıklı köşesinde, darbe sürecinde Refah Partililerin Atatürkçüleri hedef gösterdiği iftirasını attı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz hafta, "Başörtülü psikolog olmaz." ifadelerini kullanarak kamuoyunun tepkisini çeken Prof. Dr. Üstün Dökmen için, "Kaybedersek, bunlar yüzünden kaybedeceğiz." yorumunda bulunmuştu.

Karamollaoğlu'na, "Kaybedersek, bunlar yüzünden kaybedeceğiz." yorumunu yaptıracak ikinci vaka yaşandı. Cumhuriyet'ten Örsan Öymen, Karamollaoğlu'nu kızdıracak iftiralara başvurdu.

'Aydınlar katledilmeden önce RP'li siyasetçiler tarafından hedef gösterildi'

28 Şubatçı generallerin tutuklanmasını, "Hukuka aykırı karar" sözleri ile değerlendiren Öymen, Madımak'a ilişkin, dönemin Sivas Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu da hedefe koyarak, "1993 yılında yazar Aziz Nesin’in ve Alevi sanatçıların hedef alındığı Sivas’taki olaylarda, aralarında Asım Bezirci, Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Metin Altıok, Hasret Gültekin, Edibe Sulari, Asaf Koçak, Behçet Aysan, Mehmet Atay, Uğur Kaynar, Muammer Çiçek’in de bulunduğu 33 sanatçı ve Pir Sultan Abdal Derneği üyesi yakılarak katledildi. Söz konusu aydınlar katledilmeden önce, yıllarca RP’li siyasetçiler ve onları destekleyen yayın organları tarafından hedef gösterildi!" dedi.

Yazdıklarından 28 Şubat artığı olduğu anlaşılan Öymen, şöyle devam etti:

Laiklik karşıtı kesimin, üniversitelerdeki başörtüsü yasağından dolayı kendisini mağdur ilan ettiği yıllarda, laikliği ve Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerini savunanların can güvenlikleri bile yoktu!

Bu yıllarda en büyük mağduriyeti yaşayanlar, üniversitede başörtüsü yasağına maruz kalanlar değil, laiklik karşıtı teröristler tarafından katledilenler, laikliği ve cumhuriyet devrimlerini savunanlardı.