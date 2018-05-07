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Karamollaoğlu ziyaret sonrası konuştu!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu arasında ki görüşme sona erdi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:38
Karamollaoğlu ziyaret sonrası konuştu!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, Yalova MilletvekiliMuharrem İnce, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Karamollaoğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. 

MİLLETİN VERECEĞİ KARARA SAYGILI OLACAĞIZ

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu da görüşmede genel olarak memleketin manzarasını tahlil ettiklerini ve yapılan çalışmalar konusunda istişarede bulunduklarını söyledi.

Yapılacak seçimlerin memleket ve millet için hayırlı olması dileğinde bulunan Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Seçimlerin kavga ortamında, husumet içerisinde geçmemesi gerektiği kanaatindeyiz. İnşallah böyle de bir seçim geçiririz. 25 Haziran sabahı kim sandıktan milletin teveccühüyle çıkarsa o konuda da inşallah rahat oluruz. Bizim düşündüğümüz gibi millet düşünmemiş olabilir veya hakikaten millet bir konuda çok daha güzel bir karar verir. Milletin vereceği karara da saygılı olmak mecburiyetindeyiz. Ben kendilerine başarı diliyorum. Bizi ziyaret ettikleri için de teşekkür ediyorum."

Dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan manifestoyla ilgili değerlendirmelerinin sorulması üzerine Karamollaoğlu, "Ben memnun oldum. Bu konuyu aylardır dile getiriyoruz. Tabi burada bizim sözden çok tatbikata ihtiyacımız var. Bunun da bilinmesinde fayda var." dedi.

Ziyarette, İnce'ye CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ile Grup Başkanvekili Engin Altay eşlik etti.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:38
  1. Yalova
  2. Genel Başkan Yardımcısı
  3. Saadet Partisi Genel Başkanı
  4. Grup Başkanvekili
  5. Kıbrıs Barış Harekatı
  6. Recep Tayyip Erdoğan

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