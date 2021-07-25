Karamollaoğlu ve Kamalak ailesi cevap verecek misiniz? CHP medyasından Milli Gazete’ye ‘baldır bacak’ linci

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyatlarda Çin’i 3-0 mağlup etti. Söz konusu gelişmeyiMilli Gazete de okurlarına duyurdu. Haberde, “Filenin Sultanları, Çin’i ezip geçti” ifadesine yer verildi. Haberde kullanılan fotoğrafta ise, milli takım fotoğrafına yer verilmedi. Dini hassasiyet taşıdığı için baldır bacak fotoğrafları kullanmayan Milli Gazete, fotoğraf olarak voleybol topu kullandı.

‘Baldır bacak’ dayatması

Basının ifade özgürlüğünden dem vuran CHP medyası, söz konusu haber nedeniyle Milli Gazete’yi hedef aldı. Konu İslam olunca ifade özgürlüğünü rafa kaldıran solak medya, baldır bacak fotoğrafları kullanmadığı için Milli Gazete’ye çirkin ifadelerle yüklendi. Sözcü’de köşe karalayan Soner Yalçın’ın operasyonel haber sitesi tetikçi Oda TV, “A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Çin galibiyetini haberleştiren Milli Gazete'nin görselde kullandığı fotoğraf tepki çekti.” ifadeleriyle Milli Gazete’ye saldırdı.

Saadet Partisi cephesi ne diyecek?

CHP medyasının ve sosyal medyadaki CHP’lilerin Milli Gazete’yi hedef alması, akıllara Saadet Partisi ile yapılan ittifakı getirdi. Saadet Partisi’nin oylarını alarak seçimlerde birkaç belediye daha kazanan CHP’nin, ittifak kurduğu partiye ait bir gazeteye yüklenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Seçimlerde CHP ile “dirsek teması” kuran, CHP medyasında boy gösteren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, İslami hassasiyet nedeniyle Milli Gazete’nin CHP’liler tarafından tefe konulmasına ses çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu oldu.

Ayrıca, “Vebalin büyüğü AK Parti’de” diyen, “AK Parti ile ittifak ülkeyi kutuplaştırır ama CHP ile ittifakta problem yok” ifadesini kullanan eski genel başkan Mustafa Kamalak ve borçlu olduğu Akit TV’ye haciz memurlarını gönderen Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkan Zübeyde Kamalak’ın da aynı hassasiyeti Milli Gazete için gösterip göstermeyeceği sorusu akıllara geldi.

Bir dönem CHP’li İBB’den aldığı reklamlarla gündeme gelen Milli Gazete’nin CHP medyasının bu tavrı karşısında ne yapacağı merak konusu oldu.